https://ria.ru/20211202/vpn-1761761276.html
РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами - РИА Новости, 02.12.2021
РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
Роскомнадзор просит компании и ведомства уведомить, насколько для бесперебойной работы им нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:24
2021-12-02T10:24
2021-12-02T10:36
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роскомнадзор просит компании и ведомства уведомить, насколько для бесперебойной работы им нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, сообщается на сайте ведомства.В сентябре РКН принял решение о блокировке еще шести сервисов VPN, нарушающих российское законодательство - Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN."В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении.Также Роскомнадзор проинформировал о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.Добавляется, что запрашиваемые сведения могут быть направлены на электронный адрес и должны включать в себя название организации и контактную информацию.
https://ria.ru/20210903/blokirovka-1748485816.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
10:24 02.12.2021 (обновлено: 10:36 02.12.2021)
РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
Роскомнадзор сообщил о планируемом введении централизованного управления над VPN-сервисами
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роскомнадзор
просит компании и ведомства уведомить, насколько для бесперебойной работы им нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, сообщается на сайте ведомства.
В сентябре РКН принял решение о блокировке еще шести сервисов VPN, нарушающих российское законодательство - Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
"В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении.
Также Роскомнадзор проинформировал о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.
Добавляется, что запрашиваемые сведения могут быть направлены на электронный адрес и должны включать в себя название организации и контактную информацию.