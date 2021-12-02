https://ria.ru/20211202/vpn-1761761276.html

РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами

РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами - РИА Новости, 02.12.2021

РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами

Роскомнадзор просит компании и ведомства уведомить, насколько для бесперебойной работы им нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:24

2021-12-02T10:24

2021-12-02T10:36

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_3d1f48f450418649ff7e1e56ec4d6099.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Роскомнадзор просит компании и ведомства уведомить, насколько для бесперебойной работы им нужны VPN-сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, сообщается на сайте ведомства.В сентябре РКН принял решение о блокировке еще шести сервисов VPN, нарушающих российское законодательство - Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN."В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - говорится в сообщении.Также Роскомнадзор проинформировал о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.Добавляется, что запрашиваемые сведения могут быть направлены на электронный адрес и должны включать в себя название организации и контактную информацию.

https://ria.ru/20210903/blokirovka-1748485816.html

https://ria.ru/20210617/ogranichenie-1737423540.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии