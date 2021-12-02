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В ОДКБ рассказали о брошенном вооружении США и НАТО в Афганистане

В ОДКБ рассказали о брошенном вооружении США и НАТО в Афганистане - РИА Новости, 02.12.2021

В ОДКБ рассказали о брошенном вооружении США и НАТО в Афганистане

Брошенные США и НАТО в Афганистане современные вооружения создают неконтролируемые риски в стране, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, постпред РФ... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T07:28

2021-12-02T07:28

2021-12-02T07:28

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Брошенные США и НАТО в Афганистане современные вооружения создают неконтролируемые риски в стране, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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