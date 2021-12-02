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Микаэл Агасандян: надо работать с афганской властью в борьбе с террористами

Микаэл Агасандян: надо работать с афганской властью в борьбе с террористами - РИА Новости, 02.12.2021

Микаэл Агасандян: надо работать с афганской властью в борьбе с террористами

Россия считает нужным работать с новыми афганскими властями для борьбы с террористами ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (обе организации запрещены в РФ), активизация которых РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:00

2021-12-02T10:00

2021-12-02T10:14

интервью

узбекистан

афганистан

одкб

аль-каида

исламское государство

россия

микаэл агасандян

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Россия считает нужным работать с новыми афганскими властями для борьбы с террористами ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* (обе организации запрещены в РФ), активизация которых вполне вероятна, если социально-экономическая ситуация в стране будет и дальше ухудшаться. О том, что может сделать ОДКБ для помощи Афганистану, какую опасность представляют брошенные НАТО в этой стране вооружения, учениях коллективных сил организации и перспективах возвращения в нее Узбекистана в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.– Как государства-члены ОДКБ планируют решать вопросы, связанные с возможным притоком афганских беженцев на их территорию?– Развитие ситуации в Афганистане было в центре внимания руководителей наших стран на внеочередной и очередной сессиях Совета коллективной безопасности в августе и сентябре этого года, а также на совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС 17 сентября. В ходе дискуссий отмечалось, что кардинальное изменение обстановки в Афганистане после поспешного ухода, если не сказать бегства войск США и НАТО требует дополнительных усилий со стороны международного сообщества не только в плане содействия инклюзивному внутриафганскому диалогу и становлению эффективно функционирующей и репрезентативной государственной власти, но и с целью предотвращения полного социально-экономического краха и гуманитарной катастрофы – со всеми вытекающими рисками и последствиями, включая потоки беженцев. И, как зафиксировано в заявлении, принятом 15 сентября Советом министров иностранных дел ОДКБ, государства-члены организации призывают международное сообщество к расширению гуманитарной помощи афганскому населению и подтверждают готовность участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН.Стоит также задача не допустить инфильтрации террористических и радикальных элементов на территорию государств-членов ОДКБ, в том числе под видом беженцев из Афганистана. В этом контексте обратил бы внимание и на важное положение вышеупомянутого заявления о том, что "государства-члены ОДКБ выступают против размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными присутствиями, за исключением случаев, требующих безотлагательного решения в гуманитарных целях".Кроме того, отмечу, что в рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру с целью выявления и анализа признаков возникновения и развития кризисных ситуаций. На базе Объединенного штаба функционирует Центр кризисного реагирования. Действует положение о порядке реагирования на кризисные ситуации, которое обговаривает в том числе вопросы оказания гуманитарной и материально-технической помощи в зоне действия Договора о коллективной безопасности. Прорабатываются меры по созданию запасов материальных средств для обеспечения высокой готовности коллективных сил и выполнения гуманитарных мероприятий в отношении возможных беженцев. Вопросы беженцев и миграционных потоков из Афганистана были предметно рассмотрены в ходе последнего заседания Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией.– Нет ли у ОДКБ планов взаимодействия с новыми властями Афганистана для того, чтобы не допустить роста угрозы ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*?– В ходе уже упомянутых сессий Совета коллективной безопасности и совместного заседания ОДКБ-ШОС высказывалась серьезная озабоченность сохранением у ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и других террористических группировок сильных позиций в Афганистане и их стремлением расширить свое влияние не только внутри страны, но и вовне, на другие государства, используя афганскую территорию в качестве плацдарма. Вполне вероятны активизация террористов и расширение наркопроизводства в случае дальнейшей деградации социально-экономического и гуманитарного положения. Неконтролируемые риски создает огромное количество современных вооружений, брошенных бежавшими из страны коалиционными силами.Все эти угрозы были дополнительно проанализированы 26 ноября на заседании рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, в котором приняли участие представители Управления ООН по контртерроризму, Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС, а также Международного комитета Красного Креста.Что касается взаимодействия с новыми властями Афганистана, в том числе по вопросам антитеррора, то мы с российской стороны исходим из того, что новая власть в Кабуле – это объективная реальность, и работать с ней, прежде всего в интересах становления Афганистана в качестве мирного, независимого и подлинно многонационального государства, свободного от терроризма и наркотиков и живущего в мире и согласии с соседями, нужно. При этом при выработке нашей линии мы, естественно, принимаем во внимание, что на практике новые власти в Кабуле делают в плане реализации дававшихся ими, в частности, обещаний по борьбе с терроризмом и наркопреступностью, а также заверений о том, что территория страны не будет источником террористической, наркотической и иных угроз для третьих государств, в особенности соседних.Кроме того, в плане купирования угроз терроризма, наркотрафика и иной преступности, исходящих с афганской территории, серьезный потенциал видим в налаживании практического взаимодействия и синхронизации действий по линии ОДКБ-ШОС. Соответствующие предложения озвучил президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания глав государств-членов ОДКБ и ШОС. Они включают, в частности, обмен данными о террористических организациях, незаконных вооруженных формированиях, способах и тактике их действий, а также задействование подразделений КСОР ОДКБ в антитеррористических учениях ШОС.– В октябре прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана. Как бы вы охарактеризовали учения с точки зрения противостояния возможным угрозам с территории Афганистана?– На самом деле речь целесообразнее вести о целой серии учений, проведенных государствами-членами ОДКБ осенью этого года. Причем вот уже на протяжении ряда лет соответствующие совместные учения проходят в форме оперативно-стратегического учения "Боевое братство", отличительной особенностью которого является наличие единой оперативно-стратегической задачи с задействованием в одном или нескольких регионах различных элементов системы коллективной безопасности ОДКБ. В период с 18 по 23 октября проведены учения "Эшелон-2021" подразделений материально-технического обеспечения и "Поиск-2021" сил и средств разведки, а также "Взаимодействие-2021" Коллективных сил оперативного реагирования. В них были задействованы порядка четырех тысяч человек и более 500 единиц техники. В рамках задач по повышению оперативной совместимости контингентов были, в частности, успешно отработаны действия по взятию под контроль государственной границы и локализации условного приграничного вооруженного конфликта вследствие попыток проникновения террористов-боевиков на территорию государства-члена. Кроме того, 8-12 ноября под Казанью прошли учения Коллективных миротворческих сил "Нерушимое братство-2021". Их целью стало совершенствование практических навыков по организации, управлению и проведению операций по поддержанию мира (включая их гуманитарный компонент) – составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ. Совсем недавно, 17-19 ноября, в Таджикистане состоялось тактико-специальное учение формирований сил спецназначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2021" по планированию и проведению спецопераций по уничтожению незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу. Еще ранее, 7-9 сентября, в Кыргызстане прошли совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", в ходе которых участники провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению боевиков, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Упомянул бы также и проведенное с 24 по 28 сентября в Армении специальное учение "Гром-2021" со спецподразделениями антинаркотических служб, органов внутренних дел и специальных служб, входящих в состав формирований сил специального назначения.Все эти учения, как и, например, шаги по усилению войск ОДКБ и проработка мер по укреплению таджикско-афганской границы, подтверждают решимость государств-членов ОДКБ коллективно противостоять возможным внешним угрозам на базе поддержания тесного взаимодействия и высокой степени готовности к нейтрализации рисков на южных рубежах зоны ответственности организации. Такой подход в духе присущих нашим странам отношений союзничества нашел отражение и в принятой 16 сентября в Душанбе Декларации Совета коллективной безопасности. При этом мы продолжаем твердо и неизменно следовать постулату о необходимости решать любые конфликтные ситуации мирным путем, путем переговоров и диалога.– Сообщалось, что в ОДКБ прошла совместная деловая игра по выработке предложений на случай обострения обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане. Какие именно предложения были выработаны? Как они могут применяться на практике?– Совместная деловая игра секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств ее государств-членов прошла в период с 29 сентября по 2 октября. По сценарию развития условной обстановки прорабатывались предложения по нормализации положения в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности на базе согласованных с государствами-членами шагов политико-дипломатического характера и мер по оказанию необходимой гуманитарной, материально-технической и иной помощи. На случай обострения военно-политической ситуации были предусмотрены мероприятия по применению сил и средств системы коллективной безопасности Организации и предоставлению военного и военно-технического содействия для подавления угроз безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету условного государства-члена. Решения, выработанные в ходе совместной деловой игры, были в том числе использованы в ходе организованных осенью в рамках ОДКБ совместных учений.– Глава МИД Узбекистана Камилов объяснил недавние контакты Ташкента с ОДКБ частью прагматичной внешней политики его страны. Как государства-члены ОДКБ оценивают перспективы взаимодействия с Узбекистаном, в том числе на фоне ситуации в Афганистане?– Мы с уважением относимся к суверенному выбору Узбекистана относительно параметров и модели взаимодействия с ОДКБ и ее государствами-членами. Несмотря на то, что Ташкент приостановил свое членство в организации в 2012 году, исходим из важности уплотнения взаимовыгодных контактов и в целом полезной координации действий с ним, в том числе в контексте сложной ситуации в Афганистане. Узбекистан остается нашим хорошим и надежным партнером, дружественной для государств-членов ОДКБ страной. Подтверждением такого принципиального подхода стало приглашение президенту Мирзиёеву принять участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа, на которое он с благодарностью откликнулся. Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754529099.html

https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759613262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/putin-1750553511.html

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интервью, узбекистан, афганистан, одкб, аль-каида, исламское государство, россия, микаэл агасандян