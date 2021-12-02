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https://ria.ru/20211202/volontery-1761894338.html
Эксперт: избрание волонтеров в Госдуму – это ответ на запросы общества
Эксперт: избрание волонтеров в Госдуму – это ответ на запросы общества - РИА Новости, 02.12.2021
Эксперт: избрание волонтеров в Госдуму – это ответ на запросы общества
Появление большого числа представителей общественных движений в новом созыве Государственной Думы РФ стало ответом на запрос на повышение гражданской... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:02
2021-12-02T18:02
общество
госдума рф
ольга амельченкова
виктор потуремский
россия
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Появление большого числа представителей общественных движений в новом созыве Государственной Думы РФ стало ответом на запрос на повышение гражданской ответственности и внимания к социальным вопросам в стране, считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, прошедшего в Москве.Как отметил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, это отчетливый пример достаточно быстрой перестройки политической системы: тема волонтерства активно звучала последние несколько лет, особое развитие получила в период пандемии, и за последние полтора года оформился четкий тренд, который нашел отклик у власти."Волонтерство отвечает на четко сформированный запрос на солидарность и готовность общества вместе принять новые вызовы, в частности пандемию. Оно стало конструктивным ответом на эти вызовы, получило поддержку и от власти, и от общества. Кроме того, само волонтерство находится вне идеологии и политических взглядов, но само по себе может считаться "новой идеологией" общества", – сказал Потуремский.По его словам, социологические исследования последнего года также показывают, что образ идеального кандидата на осенних выборах во многом перекликался с образом человека, занимающегося добровольческой деятельностью."Ключевые характеристики условного идеального кандидата, которые фиксировали опросы, – это служение народу, опытность и профессионализм, активное взаимодействие с людьми, яркая сильная личность, честная, открытая и харизматичная. При этом исследования перед думскими выборами показывали, что кандидат, ведущий общественную деятельность в безвозмездных, помогающих инициативах, имеет гораздо бо́льшую поддержку населения", – добавил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР.Кроме того, эксперт отметил четкий запрос на более эффективную и быструю коммуникацию с помощью современных каналов связи между гражданами и их представителями во власти, что также характерно для депутатов, пришедших в парламент из общественных организаций.При этом появление такого большого числа общественников в Госдуме делает ее саму совершенно другой, считает председатель комитета ГД РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.По словам Метелева, новым составом депутатов уже подготовлен ряд инициатив, которые будут способствовать развитию волонтерского движения, в частности законопроект о страховании добровольцев, который планируется внести на рассмотрение в ближайшее время. Также это открытие во всех регионах страны универсальных волонтерских центров, которые могли бы оказывать добровольцам помощь с помещениями, ресурсной поддержкой и образовательными программами."Также из-за коронавируса и отсутствия понятных правил большинство социальных и медицинских учреждений не готовы к приему волонтеров и просто закрывают доступ – хосписы, интернаты и другие. Это проблемы и для пациентов, и для НКО. Нужно снять этот барьер, и мы надеемся договориться об этом как можно скорее", – сказал Метелев.В то же время, как подчеркнула зампред комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, нужно осторожно подходить к созданию законов и правил, касающихся волонтеров, чтобы не перегнуть и не заорганизовать их труд."Мы за последние годы сделали многое, чтобы снизить барьеры для их деятельности, поэтому в этой сфере нужно действовать аккуратно и помнить, что главная мотивация волонтера – искреннее желание помочь", – пояснила она.
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общество, госдума рф, ольга амельченкова, виктор потуремский, россия, артем метелев (депутат)
18:02 02.12.2021
 

Эксперт: избрание волонтеров в Госдуму – это ответ на запросы общества

© Пресс-служба Государственной Думы РФДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Появление большого числа представителей общественных движений в новом созыве Государственной Думы РФ стало ответом на запрос на повышение гражданской ответственности и внимания к социальным вопросам в стране, считают участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, прошедшего в Москве.
Как отметил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, это отчетливый пример достаточно быстрой перестройки политической системы: тема волонтерства активно звучала последние несколько лет, особое развитие получила в период пандемии, и за последние полтора года оформился четкий тренд, который нашел отклик у власти.
"Волонтерство отвечает на четко сформированный запрос на солидарность и готовность общества вместе принять новые вызовы, в частности пандемию. Оно стало конструктивным ответом на эти вызовы, получило поддержку и от власти, и от общества. Кроме того, само волонтерство находится вне идеологии и политических взглядов, но само по себе может считаться "новой идеологией" общества", – сказал Потуремский.
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По его словам, социологические исследования последнего года также показывают, что образ идеального кандидата на осенних выборах во многом перекликался с образом человека, занимающегося добровольческой деятельностью.
"Ключевые характеристики условного идеального кандидата, которые фиксировали опросы, – это служение народу, опытность и профессионализм, активное взаимодействие с людьми, яркая сильная личность, честная, открытая и харизматичная. При этом исследования перед думскими выборами показывали, что кандидат, ведущий общественную деятельность в безвозмездных, помогающих инициативах, имеет гораздо бо́льшую поддержку населения", – добавил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР.
Кроме того, эксперт отметил четкий запрос на более эффективную и быструю коммуникацию с помощью современных каналов связи между гражданами и их представителями во власти, что также характерно для депутатов, пришедших в парламент из общественных организаций.
При этом появление такого большого числа общественников в Госдуме делает ее саму совершенно другой, считает председатель комитета ГД РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
"Мы понимали, что не перестанем в то же время быть волонтерами, общественниками, и Дума – это решение тех проблем, с которыми мы туда и шли. Статус депутата позволяет, отталкиваясь от запросов людей, эффективнее решать их", – заявил он.
По словам Метелева, новым составом депутатов уже подготовлен ряд инициатив, которые будут способствовать развитию волонтерского движения, в частности законопроект о страховании добровольцев, который планируется внести на рассмотрение в ближайшее время. Также это открытие во всех регионах страны универсальных волонтерских центров, которые могли бы оказывать добровольцам помощь с помещениями, ресурсной поддержкой и образовательными программами.
"Также из-за коронавируса и отсутствия понятных правил большинство социальных и медицинских учреждений не готовы к приему волонтеров и просто закрывают доступ – хосписы, интернаты и другие. Это проблемы и для пациентов, и для НКО. Нужно снять этот барьер, и мы надеемся договориться об этом как можно скорее", – сказал Метелев.
В то же время, как подчеркнула зампред комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, нужно осторожно подходить к созданию законов и правил, касающихся волонтеров, чтобы не перегнуть и не заорганизовать их труд.
"Мы за последние годы сделали многое, чтобы снизить барьеры для их деятельности, поэтому в этой сфере нужно действовать аккуратно и помнить, что главная мотивация волонтера – искреннее желание помочь", – пояснила она.
 
ОбществоГосдума РФОльга АмельченковаВиктор ПотуремскийРоссияАртем Метелев (депутат)
 
 
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