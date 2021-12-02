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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20211202/volodin-1761815243.html
Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства
Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства - РИА Новости, 02.12.2021
Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства
Вопросы защиты суверенитета войдут в повестку работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:00
2021-12-02T14:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минск
вячеслав володин
евросоюз
союзное государство
госдума рф
владимир андрейченко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Вопросы защиты суверенитета войдут в повестку работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.По его словам, "народу Белоруссии решать, кому быть президентом, кто будет депутатами, как будет обустроена жизнь, отнюдь не Евросоюзу".В этой связи в повестке работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России должны быть вопросы защиты суверенитета, защиты цифрового суверенитета, также как и вопросы противодействия пандемии, сказал председатель Госдумы РФ.В четверг председатель Госдумы России Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Республику Белоруссию - он стал первым официальным визитом председателя после избрания Госдумы нового созыва.В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии обсуждается законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ. В заседании Парламентского собрания принимает участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.
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белоруссия, минск, вячеслав володин, евросоюз, союзное государство, госдума рф, владимир андрейченко, россия
14:00 02.12.2021
 
Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства

Председатель Госдумы Володин: на собрании Союзного государства обсудят защиту суверенитета

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Вопросы защиты суверенитета войдут в повестку работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.
"Когда речь идет о суверенитете, пора всем понять, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", - сказал Володин в четверг.
По его словам, "народу Белоруссии решать, кому быть президентом, кто будет депутатами, как будет обустроена жизнь, отнюдь не Евросоюзу".
В этой связи в повестке работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России должны быть вопросы защиты суверенитета, защиты цифрового суверенитета, также как и вопросы противодействия пандемии, сказал председатель Госдумы РФ.
В четверг председатель Госдумы России Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Республику Белоруссию - он стал первым официальным визитом председателя после избрания Госдумы нового созыва.
В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии обсуждается законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ. В заседании Парламентского собрания принимает участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 10:12Союзное государство
В МИД отметили необходимость присутствия Союзного государства в соцсетях
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМинскВячеслав ВолодинЕвросоюзСоюзное государствоГосдума РФВладимир АндрейченкоРоссия
 
 
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