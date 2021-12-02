https://ria.ru/20211202/volodin-1761815243.html

Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства

Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства - РИА Новости, 02.12.2021

Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства

Вопросы защиты суверенитета войдут в повестку работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:00

2021-12-02T14:00

2021-12-02T14:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

вячеслав володин

евросоюз

союзное государство

госдума рф

владимир андрейченко

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Вопросы защиты суверенитета войдут в повестку работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.По его словам, "народу Белоруссии решать, кому быть президентом, кто будет депутатами, как будет обустроена жизнь, отнюдь не Евросоюзу".В этой связи в повестке работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России должны быть вопросы защиты суверенитета, защиты цифрового суверенитета, также как и вопросы противодействия пандемии, сказал председатель Госдумы РФ.В четверг председатель Госдумы России Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Республику Белоруссию - он стал первым официальным визитом председателя после избрания Госдумы нового созыва.В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии обсуждается законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ. В заседании Парламентского собрания принимает участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.

https://ria.ru/20211123/soyuznoe-1760286337.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, вячеслав володин, евросоюз, союзное государство, госдума рф, владимир андрейченко, россия