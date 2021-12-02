Володин рассказал, как пройдет Парламентское собрание Союзного государства
Председатель Госдумы Володин: на собрании Союзного государства обсудят защиту суверенитета
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Вопросы защиты суверенитета войдут в повестку работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.
"Когда речь идет о суверенитете, пора всем понять, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств", - сказал Володин в четверг.
По его словам, "народу Белоруссии решать, кому быть президентом, кто будет депутатами, как будет обустроена жизнь, отнюдь не Евросоюзу".
В этой связи в повестке работы Парламентского собрания Союза Белоруссии и России должны быть вопросы защиты суверенитета, защиты цифрового суверенитета, также как и вопросы противодействия пандемии, сказал председатель Госдумы РФ.
В четверг председатель Госдумы России Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Республику Белоруссию - он стал первым официальным визитом председателя после избрания Госдумы нового созыва.
В Минске Володин проводит заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии обсуждается законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 Союзных программ. В заседании Парламентского собрания принимает участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов Госдумы восьмого созыва.