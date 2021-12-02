https://ria.ru/20211202/vk-1761825804.html

"Согаз" приобрел долю в VK

"Согаз" приобрел долю в VK - РИА Новости, 02.12.2021

"Согаз" приобрел долю в VK

Холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK (ранее — Mail.ru Group). Об этом говорится в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:43

2021-12-02T14:43

2021-12-02T16:10

экономика

согаз

mail.ru group

вконтакте

мегафон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK (ранее — Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении компаний."Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3 процента голосов VK", — заявили в страховой компании.В USM уточнили, что 45 процентов акций "МФ Технологии" принадлежало ему через ПАО "Мегафон".В конце ноября Сбербанк сообщил о продаже Газпромбанку 36 процентов акций в "МФ Технологии". Еще 10 процентов последней принадлежит "Ростеху", а девятью процентами USM владел напрямую. В холдинге заявили, что этот пакет "находится в сделке с Газпромбанком". Доля "МФ-Технологии" в распределении прибыли VK составляет 4,8 процента.Основатель USM Алишер Усманов отметил, что участие в VK Group стало важной частью истории холдинга. "Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", — заявил он.Гендиректор USM Иван Стрешинский отметил, что сейчас бизнес-стратегия холдинга сфокусировалась на "зеленой повестке" в горно-металлургических компаниях "Металлоинвест" и "Удоканская медь". Кроме того, компания сохраняет участие в телекоммуникационном бизнесе, цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров. Глава совета директоров "Согаза" Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает эту покупку как стратегическую инвестицию. Он отметил, что VK — одна из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов, сервисы которых востребованы как в России, так и за рубежом."Среди главных конкурентных преимуществ группы VK — самые популярные социальные сети и коммуникационные сервисы", — сказал Миллер.На этом фоне депозитарные расписки VK Group подскочили на бирже — если в начале торгов они прибавляли 0,1 процента, то к 14:49 мск выросли до 7,95 процента и даже достигали 1378,6 рубля — максимума с 19 ноября.

https://ria.ru/20211112/sberbank-1758858265.html

https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, согаз, mail.ru group, вконтакте, мегафон, россия