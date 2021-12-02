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"Согаз" приобрел долю в VK
"Согаз" приобрел долю в VK - РИА Новости, 02.12.2021
"Согаз" приобрел долю в VK
Холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK (ранее — Mail.ru Group). Об этом говорится в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:43
2021-12-02T16:10
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK (ранее — Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении компаний."Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3 процента голосов VK", — заявили в страховой компании.В USM уточнили, что 45 процентов акций "МФ Технологии" принадлежало ему через ПАО "Мегафон".В конце ноября Сбербанк сообщил о продаже Газпромбанку 36 процентов акций в "МФ Технологии". Еще 10 процентов последней принадлежит "Ростеху", а девятью процентами USM владел напрямую. В холдинге заявили, что этот пакет "находится в сделке с Газпромбанком". Доля "МФ-Технологии" в распределении прибыли VK составляет 4,8 процента.Основатель USM Алишер Усманов отметил, что участие в VK Group стало важной частью истории холдинга. "Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", — заявил он.Гендиректор USM Иван Стрешинский отметил, что сейчас бизнес-стратегия холдинга сфокусировалась на "зеленой повестке" в горно-металлургических компаниях "Металлоинвест" и "Удоканская медь". Кроме того, компания сохраняет участие в телекоммуникационном бизнесе, цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров. Глава совета директоров "Согаза" Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает эту покупку как стратегическую инвестицию. Он отметил, что VK — одна из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов, сервисы которых востребованы как в России, так и за рубежом."Среди главных конкурентных преимуществ группы VK — самые популярные социальные сети и коммуникационные сервисы", — сказал Миллер.На этом фоне депозитарные расписки VK Group подскочили на бирже — если в начале торгов они прибавляли 0,1 процента, то к 14:49 мск выросли до 7,95 процента и даже достигали 1378,6 рубля — максимума с 19 ноября.
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экономика, согаз, mail.ru group, вконтакте, мегафон, россия
14:43 02.12.2021 (обновлено: 16:10 02.12.2021)
 
"Согаз" приобрел долю в VK

Холдинг USM продал долю в 57% голосов VK группе "Согаз"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании "МФ Технологии" группе "Согаз" и вышел из капитала VK (ранее — Mail.ru Group). Об этом говорится в сообщении компаний.
"Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3 процента голосов VK", — заявили в страховой компании.
В USM уточнили, что 45 процентов акций "МФ Технологии" принадлежало ему через ПАО "Мегафон".
"В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK Group был продан группе "Согаз". Сумма сделки не раскрывается", — говорится в сообщении.
В конце ноября Сбербанк сообщил о продаже Газпромбанку 36 процентов акций в "МФ Технологии". Еще 10 процентов последней принадлежит "Ростеху", а девятью процентами USM владел напрямую. В холдинге заявили, что этот пакет "находится в сделке с Газпромбанком". Доля "МФ-Технологии" в распределении прибыли VK составляет 4,8 процента.
Основатель USM Алишер Усманов отметил, что участие в VK Group стало важной частью истории холдинга.
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"Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", — заявил он.
Гендиректор USM Иван Стрешинский отметил, что сейчас бизнес-стратегия холдинга сфокусировалась на "зеленой повестке" в горно-металлургических компаниях "Металлоинвест" и "Удоканская медь". Кроме того, компания сохраняет участие в телекоммуникационном бизнесе, цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров.
"Эти сферы требуют большого внимания, и на них мы в дальнейшем сконцентрируем наши усилия", — добавил Стрешинский.
Глава совета директоров "Согаза" Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает эту покупку как стратегическую инвестицию. Он отметил, что VK — одна из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов, сервисы которых востребованы как в России, так и за рубежом.
"Среди главных конкурентных преимуществ группы VK — самые популярные социальные сети и коммуникационные сервисы", — сказал Миллер.
На этом фоне депозитарные расписки VK Group подскочили на бирже — если в начале торгов они прибавляли 0,1 процента, то к 14:49 мск выросли до 7,95 процента и даже достигали 1378,6 рубля — максимума с 19 ноября.
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