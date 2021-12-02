https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761820487.html
В Депздраве Москвы перечислили основания для отвода от COVID-прививки
В Депздраве Москвы перечислили основания для отвода от COVID-прививки - РИА Новости, 02.12.2021
В Депздраве Москвы перечислили основания для отвода от COVID-прививки
Временным медотводом от COVID-прививки являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических и неотложные состояния, есть и заболевания, когда... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:24
2021-12-02T14:24
2021-12-02T14:46
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Временным медотводом от COVID-прививки являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических и неотложные состояния, есть и заболевания, когда применять вакцину от COVID надо с осторожностью, решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет. Специалист осмотрит пациента, оценит его состояние, изучит историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что кроме того, в соответствии с письмом министерства здравоохранения РФ от 30 октября 2021 года №30-4/И/2-17927 врач может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В нее входят профильные главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы и представитель разработчика вакцины, которые помогают медикам-коллегам в определении такого перечня противопоказаний и в частности – в решении конкретных случаев отдельных пациентов.Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, новый алгоритм доступен со 2 декабря.Ранее Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.
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вакцинация россиян от covid-19, общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:24 02.12.2021 (обновлено: 14:46 02.12.2021)
В Депздраве Москвы перечислили основания для отвода от COVID-прививки
В Депздраве Москвы перечислили основания для временного отвода от прививки от COVID-19
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Временным медотводом от COVID-прививки являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических и неотложные состояния, есть и заболевания, когда применять вакцину от COVID надо с осторожностью, решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения
.
"Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет. Специалист осмотрит пациента, оценит его состояние, изучит историю болезни, при необходимости может направить на дополнительные обследования", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что кроме того, в соответствии с письмом министерства здравоохранения РФ
от 30 октября 2021 года №30-4/И/2-17927 врач может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В нее входят профильные главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы
и представитель разработчика вакцины, которые помогают медикам-коллегам в определении такого перечня противопоказаний и в частности – в решении конкретных случаев отдельных пациентов.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, новый алгоритм доступен со 2 декабря.
Ранее Минздрав РФ утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода к прививке или о факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.