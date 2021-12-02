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Распространение коронавируса
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Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон" - РИА Новости, 02.12.2021
Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", уверен вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T02:15
2021-12-02T02:15
распространение коронавируса
общество
европа
российская академия наук
здоровье
россия
коронавирус covid-19
сергей нетесов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", уверен вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. В интервью радио Sputnik он объяснил почему.Ученые предупреждают, что новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру. Дать точную оценку эффективности вакцин против этого штамма SARS-CoV-2 можно будет через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас, отметил Нетесов. По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, полагает он."В Европе этот вариант уже "гуляет", он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни", — сказал Нетесов.Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее."Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться", — посоветовал Нетесов.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html
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общество, европа, российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей нетесов, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
02:15 02.12.2021
 
Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"

Вирусолог Нетесов: "Спутник V" будет эффективен против штамма "омикрон" на 80%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", уверен вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. В интервью радио Sputnik он объяснил почему.
Ученые предупреждают, что новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру. Дать точную оценку эффективности вакцин против этого штамма SARS-CoV-2 можно будет через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас, отметил Нетесов. По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.
"Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов", — объяснил вирусолог.
Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, полагает он.
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Европе этот вариант уже "гуляет", он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни", — сказал Нетесов.
Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее.
"Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться", — посоветовал Нетесов.
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Распространение коронавирусаОбществоЕвропаРоссийская академия наукЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Сергей НетесовВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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