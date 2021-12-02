Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
Вирусолог Нетесов: "Спутник V" будет эффективен против штамма "омикрон" на 80%
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", уверен вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. В интервью радио Sputnik он объяснил почему.
Ученые предупреждают, что новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру. Дать точную оценку эффективности вакцин против этого штамма SARS-CoV-2 можно будет через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас, отметил Нетесов. По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.
"Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов", — объяснил вирусолог.
Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, полагает он.
"В Европе этот вариант уже "гуляет", он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни", — сказал Нетесов.
Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее.
"Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться", — посоветовал Нетесов.