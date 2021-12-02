https://ria.ru/20211202/vaktsina-1761737567.html

Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"

Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон" - РИА Новости, 02.12.2021

Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"

Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", уверен вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T02:15

2021-12-02T02:15

2021-12-02T02:15

распространение коронавируса

общество

европа

российская академия наук

здоровье

россия

коронавирус covid-19

сергей нетесов

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" будет эффективна против штамма коронавируса "омикрон", уверен вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. В интервью радио Sputnik он объяснил почему.Ученые предупреждают, что новый вариант коронавируса, обнаруженный в Африке и получивший название "омикрон", способен очень быстро распространиться по всему миру. Дать точную оценку эффективности вакцин против этого штамма SARS-CoV-2 можно будет через несколько месяцев, но приблизительные прогнозы допустимы уже сейчас, отметил Нетесов. По его мнению, российский препарат "Спутник V" должен с высокой эффективностью защищать от нового варианта возбудителя COVID-19.Пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса, могут появиться в России уже в ближайшие дни, полагает он."В Европе этот вариант уже "гуляет", он уже как минимум в десяти странах, значит, он и к нам если еще не попал, то попадет в ближайшие дни", — сказал Нетесов.Вирусолог уверен, что ждать точных данных об эффективности вакцин против штамма "омикрон" россиянам не стоит, прививаться нужно как можно скорее."Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться", — посоветовал Нетесов.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761608751.html

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общество, европа, российская академия наук, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей нетесов, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19