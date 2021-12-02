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https://ria.ru/20211202/ulyanovsk-1761758953.html
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче поддельных справок о вакцинации
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче поддельных справок о вакцинации - РИА Новости, 02.12.2021
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче поддельных справок о вакцинации
Следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых медиков ульяновской больницы, подозреваемых в выдаче поддельных справок о вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:09
2021-12-02T10:09
распространение коронавируса
происшествия
ульяновск
здоровье - общество
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САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых медиков ульяновской больницы, подозреваемых в выдаче поддельных справок о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, в октябре медработники Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова организовали представление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона заведомо ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию. Кроме того, они организовали внесение в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения министерства здравоохранения РФ ложных сведений о вакцинации от COVID-19, а также изготовление и выдачу справок, содержащих заведомо ложные сведения о якобы сделанных обратившимся к ним гражданам прививках."Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых медицинских работников Ульяновска, подозреваемых в совершении мошеннических действий, изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19, внесении ложных сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 274.1, часть 1 статьи 327 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в день возбуждения уголовного дела были проведены обыски в медицинских учреждениях, а также по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъята представляющая интерес для следствия документация, а также допросы фигурантов.
https://ria.ru/20211119/medotvod-1759886190.html
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происшествия, ульяновск, здоровье - общество, коронавирусы, ск рф по ульяновской области, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:09 02.12.2021
 
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче поддельных справок о вакцинации

В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче поддельных справок о вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых медиков ульяновской больницы, подозреваемых в выдаче поддельных справок о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, в октябре медработники Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова организовали представление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона заведомо ложных сведений о количестве граждан, прошедших диспансеризацию. Кроме того, они организовали внесение в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения министерства здравоохранения РФ ложных сведений о вакцинации от COVID-19, а также изготовление и выдачу справок, содержащих заведомо ложные сведения о якобы сделанных обратившимся к ним гражданам прививках.
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"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых медицинских работников Ульяновска, подозреваемых в совершении мошеннических действий, изготовлении и выдаче фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19, внесении ложных сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения РФ (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 274.1, часть 1 статьи 327 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день возбуждения уголовного дела были проведены обыски в медицинских учреждениях, а также по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъята представляющая интерес для следствия документация, а также допросы фигурантов.
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