https://ria.ru/20211202/ukraina-1761933990.html

В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США

В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США - РИА Новости, 02.12.2021

В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заявил,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:55

2021-12-02T22:55

2021-12-02T22:55

в мире

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киев

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вашингтон (город)

джо байден

андрей ермак

джейк салливан

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заявил, что стороны обсудили ряд вопросов, а также рассказал о новом уровне сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.По словам Ермака, стороны обсудили широкий круг тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня."Был еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеский и продуктивный разговор по широкому кругу тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня. Я очень ценю наше постоянное и эффективное общение, а в целом качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами", - написал Ермак в Twitter.

https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761915419.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, андрей ермак, джейк салливан