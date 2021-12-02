https://ria.ru/20211202/ukraina-1761933990.html
В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США
В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США - РИА Новости, 02.12.2021
В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заявил,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:55
2021-12-02T22:55
2021-12-02T22:55
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заявил, что стороны обсудили ряд вопросов, а также рассказал о новом уровне сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.По словам Ермака, стороны обсудили широкий круг тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня."Был еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеский и продуктивный разговор по широкому кругу тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня. Я очень ценю наше постоянное и эффективное общение, а в целом качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами", - написал Ермак в Twitter.
https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761915419.html
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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, андрей ермак, джейк салливан
В офисе Зеленского сообщили о новом уровне сотрудничества с США
Офис Зеленского сообщил о новом уровне сотрудничества с США после разговора с Салливаном