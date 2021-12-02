https://ria.ru/20211202/ukraina-1761880170.html
Французы потребовали от Украины отдать все русскоязычные территории России
Французы потребовали от Украины отдать России все русскоязычные территории - РИА Новости, 02.12.2021
Французы потребовали от Украины отдать все русскоязычные территории России
Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали позицию Киева в ситуации с эскалацией напряжения на границе России и Украины. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:21
2021-12-02T17:21
2021-12-02T17:21
в мире
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нато
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали позицию Киева в ситуации с эскалацией напряжения на границе России и Украины."Какие группы продолжают разговоры о войне? Запад и НАТО, да вот еще администрация Зеленского. Больше никто", — написал Chris Mandalay."Пусть Украина вернет все русскоязычные территории", — предложил Felix86.По мнению читателей, за всеми действиями Киева стоят США, а украинское государство занимается "многолетней активной пропагандой"."Украина не проводит мобилизацию. А значит, все — блеф. И украинские власти понимают, что имеют дело с театром для наивных зрителей", — отметил argel75."Как можно верить и, что еще хуже, внушать другим, что Россия может вторгнуться на Украину?" — написал paul giblin.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волноватьВ свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
Французы потребовали от Украины отдать России все русскоязычные территории
Читатели Le Figaro: Украина должна отдать России все русскоязычные территории