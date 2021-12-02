https://ria.ru/20211202/ukraina-1761845914.html

В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства

В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства - РИА Новости, 02.12.2021

В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент пакет законопроектов, которые направлены на урегулирование вопросов, связанных с получением и прекращением РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:50

2021-12-02T15:50

2021-12-02T15:50

в мире

киев

москва

владимир зеленский

верховная рада украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8b9b577ca61facfb88741ebc4f9cd82.jpg

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент пакет законопроектов, которые направлены на урегулирование вопросов, связанных с получением и прекращением украинского гражданства, а также вводят процедуру декларирования наличия иностранного гражданства и уголовное наказание за намеренное сокрытие такого факта.В частности, предлагается ввести обязательную декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины."Проектом закона вводится декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины – документ, удостоверяющий отказ иностранца от гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других государств, подаваемый иностранцем", - говорится в пояснительной записке к документу.Такие декларации, в частности, должны будут подавать лица, которым предоставлен статус беженца или убежище на Украине, а также лица, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, получившие вид на временное проживание в стране, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. Кроме того, такую декларацию должны подавать лица, "являющиеся гражданами государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом (на сегодня такой статус на Украине имеет РФ – ред.), и "подвергшиеся в своей стране преследованиям по политическим мотивам".Также в парламент представлен проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Он устанавливает правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействия "использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства".Также Зеленский предлагает ввести административную ответственность за несвоевременное представление или непредоставление сведений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства и уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства. В частности, преднамеренное внесение недостоверных данных будет наказываться "штрафом от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/krym-1761827317.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, россия