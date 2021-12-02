В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства
Зеленский предложил ввести уголовную ответственность за сокрытие иностранного гражданства
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент пакет законопроектов, которые направлены на урегулирование вопросов, связанных с получением и прекращением украинского гражданства, а также вводят процедуру декларирования наличия иностранного гражданства и уголовное наказание за намеренное сокрытие такого факта.
В частности, предлагается ввести обязательную декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины.
"Проектом закона вводится декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины – документ, удостоверяющий отказ иностранца от гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других государств, подаваемый иностранцем", - говорится в пояснительной записке к документу.
Такие декларации, в частности, должны будут подавать лица, которым предоставлен статус беженца или убежище на Украине, а также лица, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, получившие вид на временное проживание в стране, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. Кроме того, такую декларацию должны подавать лица, "являющиеся гражданами государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом (на сегодня такой статус на Украине имеет РФ – ред.), и "подвергшиеся в своей стране преследованиям по политическим мотивам".
Также в парламент представлен проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Он устанавливает правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействия "использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства".
Также Зеленский предлагает ввести административную ответственность за несвоевременное представление или непредоставление сведений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства и уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства. В частности, преднамеренное внесение недостоверных данных будет наказываться "штрафом от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".