Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/ukraina-1761845914.html
В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства
В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства - РИА Новости, 02.12.2021
В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент пакет законопроектов, которые направлены на урегулирование вопросов, связанных с получением и прекращением РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:50
2021-12-02T15:50
в мире
киев
москва
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8b9b577ca61facfb88741ebc4f9cd82.jpg
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент пакет законопроектов, которые направлены на урегулирование вопросов, связанных с получением и прекращением украинского гражданства, а также вводят процедуру декларирования наличия иностранного гражданства и уголовное наказание за намеренное сокрытие такого факта.В частности, предлагается ввести обязательную декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины."Проектом закона вводится декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины – документ, удостоверяющий отказ иностранца от гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других государств, подаваемый иностранцем", - говорится в пояснительной записке к документу.Такие декларации, в частности, должны будут подавать лица, которым предоставлен статус беженца или убежище на Украине, а также лица, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, получившие вид на временное проживание в стране, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. Кроме того, такую декларацию должны подавать лица, "являющиеся гражданами государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом (на сегодня такой статус на Украине имеет РФ – ред.), и "подвергшиеся в своей стране преследованиям по политическим мотивам".Также в парламент представлен проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Он устанавливает правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействия "использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства".Также Зеленский предлагает ввести административную ответственность за несвоевременное представление или непредоставление сведений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства и уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства. В частности, преднамеренное внесение недостоверных данных будет наказываться "штрафом от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/krym-1761827317.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761639371_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_dbb319be935a5b76ed55be3fd8432589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, россия
15:50 02.12.2021
 
В Раде рассмотрят проект о наказании за сокрытие иностранного гражданства

Зеленский предложил ввести уголовную ответственность за сокрытие иностранного гражданства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает с ежегодным посланием к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент пакет законопроектов, которые направлены на урегулирование вопросов, связанных с получением и прекращением украинского гражданства, а также вводят процедуру декларирования наличия иностранного гражданства и уголовное наказание за намеренное сокрытие такого факта.
В частности, предлагается ввести обязательную декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины.
"Проектом закона вводится декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины – документ, удостоверяющий отказ иностранца от гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других государств, подаваемый иностранцем", - говорится в пояснительной записке к документу.
Такие декларации, в частности, должны будут подавать лица, которым предоставлен статус беженца или убежище на Украине, а также лица, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, получившие вид на временное проживание в стране, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. Кроме того, такую декларацию должны подавать лица, "являющиеся гражданами государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом (на сегодня такой статус на Украине имеет РФ – ред.), и "подвергшиеся в своей стране преследованиям по политическим мотивам".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 03:01
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
Также в парламент представлен проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Он устанавливает правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействия "использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 14:47В мире
В Кремле ответили на слова Зеленского про "возвращение" Крыма
Также Зеленский предлагает ввести административную ответственность за несвоевременное представление или непредоставление сведений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства и уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства. В частности, преднамеренное внесение недостоверных данных будет наказываться "штрафом от четырех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
 
В миреКиевМоскваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Лента новостейМолния
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией