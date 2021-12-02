https://ria.ru/20211202/ukraina-1761796918.html

В Кремле назвали риторику Украины агрессивной

В Кремле назвали риторику Украины агрессивной - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле назвали риторику Украины агрессивной

В Кремле отмечают агрессивную риторику Киева, анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского по российской проблематике, сообщил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:59

2021-12-02T12:59

2021-12-02T13:00

в мире

украина

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле отмечают агрессивную риторику Киева, анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского по российской проблематике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761595738.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, россия