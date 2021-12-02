https://ria.ru/20211202/ukraina-1761796918.html
В Кремле назвали риторику Украины агрессивной
В Кремле назвали риторику Украины агрессивной - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле назвали риторику Украины агрессивной
В Кремле отмечают агрессивную риторику Киева, анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского по российской проблематике, сообщил... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:59
2021-12-02T12:59
2021-12-02T13:00
в мире
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Кремле отмечают агрессивную риторику Киева, анализируют высказывания президента Украины Владимира Зеленского по российской проблематике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761595738.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
12:59 02.12.2021 (обновлено: 13:00 02.12.2021)
В Кремле назвали риторику Украины агрессивной
Пресс-секретарь президента Песков назвал риторику Украины агрессивной