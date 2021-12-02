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https://ria.ru/20211202/ukraina-1761796497.html
В Кремле назвали вероятность войны на юго-востоке Украины высокой
В Кремле назвали вероятность войны на юго-востоке Украины высокой - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле назвали вероятность войны на юго-востоке Украины высокой
В Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:56
2021-12-02T14:39
украина
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вероятность военных действий на Украине (юго-востоке. — Прим. ред.) по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Как говорили в Кремле, государство перемещает вооруженные силы по собственной территории и на свое усмотрение, его действия никому не угрожают и никого не должны волновать. При этом Запад, обвиняя страну в "агрессии", использует эти упреки как предлог для наращивания своих сил у российских границ, подчеркивали в Москве.Тем временем в российском МИД сообщили о переброске военной техники НАТО к российским рубежам и росте числа западных инструкторов в Донбассе. По словам главы российской дипломатии Сергея Лаврова, такие действия могут спровоцировать Киев "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что украинские власти направили на юго-восток 125 тысяч солдат и офицеров — половину всего личного состава ВС.
https://ria.ru/20211129/kuleba-1761363333.html
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украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, дмитрий песков
12:56 02.12.2021 (обновлено: 14:39 02.12.2021)
 
В Кремле назвали вероятность войны на юго-востоке Украины высокой

Пресс-секретарь президента Песков: вероятность военных действий в Донбассе высока

© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Операция объединенных сил
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Кремле обеспокоены высокой вероятностью боевых действий в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вероятность военных действий на Украине (юго-востоке. — Прим. ред.) по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Как говорили в Кремле, государство перемещает вооруженные силы по собственной территории и на свое усмотрение, его действия никому не угрожают и никого не должны волновать. При этом Запад, обвиняя страну в "агрессии", использует эти упреки как предлог для наращивания своих сил у российских границ, подчеркивали в Москве.
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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что украинские власти направили на юго-восток 125 тысяч солдат и офицеров — половину всего личного состава ВС.
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