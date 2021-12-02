https://ria.ru/20211202/ukraina-1761787782.html

В Киеве заявили о работе с США над мерами по сдерживанию России

В Киеве заявили о работе с США над мерами по сдерживанию России - РИА Новости, 02.12.2021

В Киеве заявили о работе с США над мерами по сдерживанию России

Украина и США работают над комплексным пакетом "сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий", включая жесткие экономические санкции, заявил в четверг... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:15

2021-12-02T12:15

2021-12-02T12:22

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россия

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Украина и США работают над комплексным пакетом "сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий", включая жесткие экономические санкции, заявил в четверг украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.Ранее Кулеба заявил, что Украина и Запад работают над комплексным трехуровневым планом сдерживания "российской агрессии". Он якобы включает дипломатическую, экономическую и военно-оборонительную составляющие."Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США", - написал Кулеба в Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761766203.html

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация на украине, россия