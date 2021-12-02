На Алтае возобновили поставки угля после жалоб жителей
В Локтевский район Алтайского края возобновили поставки угля после жалоб местных жителей
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны с углем на Харанорском разрезе
БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Поставки угля в Локтевский район Алтайского края возобновили после жалоб местных жителей, сообщает региональное правительство.
Сообщения о недостатке угля появились в СМИ и соцсетях и вызвали резонанс. Жители Локтевского района жаловались, что с наступлением холодов начали мерзнуть и вынуждены незаконно рубить лес на дрова. Остальным приходится дрова покупать, но не всем они по карману, особенно пенсионерам. СУСК РФ по региону и прокуратура края начали проверки. Позже в ситуации поручил разобраться глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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"На угольную площадку в Горняке (административный центр Локтевского района - ред.) возобновили отгрузку угля. В ближайшие дни туда поступит 210 тонн. Ранее, 30 ноября, для реализации населению на площадку привезли 100 тонн угля. Как уточнили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, проблемы с приобретением угля у жителей Локтевского района возникли из-за отсутствия его поставок с территории Республики Казахстан", - отмечает правительство.
Уточняется, что в конце ноября власти Алтайского края совместно с администрацией района приняли решение об оказании адресной помощи и предоставлении нуждающимся гражданам по 1 тонне угля из запаса теплоснабжающего предприятия по установленным регулятором ценам.
"В настоящее время в список нуждающихся в обеспечении углем в Локтевском районе включили 321 домовладение. Из них 198 домохозяйств уже приобрели уголь, 24 - отказались. Краевое профильное ведомство продолжает мониторинг ситуации с наличием угля для населения на угольных площадках региона. Вопрос обеспечения населения твердым топливом находится на контроле правительства Алтайского края", - говорится в сообщении.
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