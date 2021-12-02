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Российские военные корабли примут участие в совместных учениях с Египтом

Российские военные корабли примут участие в совместных учениях с Египтом - РИА Новости, 02.12.2021

Российские военные корабли примут участие в совместных учениях с Египтом

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершает переход в египетский порт Александрия для участия в совместных российско-египетских военно-морских учениях... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:30

2021-12-02T09:30

2021-12-02T09:30

безопасность

вмф рф

александрия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершает переход в египетский порт Александрия для участия в совместных российско-египетских военно-морских учениях "Мост дружбы-2021", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота."Официальный заход кораблей флота в порт Египта запланирован на 3 декабря. В состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с палубным вертолетом на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742", - сказали на флоте.Маневры пройдут 3-10 декабря в восточной части Средиземного моря, в районе Александрийского залива. Корабли РФ и Египта будут действовать под руководством объединенного штаба учения и "выполнят задачи по отражению атак морских целей, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета", уточнили в пресс-службе.Российско-египетское учение "Мост дружбы" проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Чёрного моря, с заходом кораблей-участников в порт Новороссийск.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/asean-1760308620.html

александрия

новороссийск

россия

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безопасность, вмф рф, александрия, новороссийск, россия