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Жителя Вологды обвинили в убийстве нескольких человек
Жителя Вологды обвинили в убийстве нескольких человек - РИА Новости, 02.12.2021
Жителя Вологды обвинили в убийстве нескольких человек
Жителю Вологды предъявили обвинение в убийстве нескольких человек и покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СК. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:27
2021-12-02T14:27
происшествия
вологодская область
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жителю Вологды предъявили обвинение в убийстве нескольких человек и покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СК.По данным ведомства, 26 ноября в Вологде было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся. По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.Кроме того, как добавляется в сообщении, в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого."Добыты доказательства причастности задержанного и к другим противоправным действиям. Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в городе Вологде, в разные дни и время, убийств четырех лиц (58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя) и покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время арестованный проверяется на причастность к другим преступлениям. Также для определения психического состояния здоровья обвиняемого назначена судебная экспертиза.
https://ria.ru/20211202/pobeg-1761820026.html
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вологодская область
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происшествия, вологодская область, вологда, следственный комитет россии (ск рф)
14:27 02.12.2021
 
Жителя Вологды обвинили в убийстве нескольких человек

Жителя Вологды предъявили обвинения в убийстве нескольких человек и покушении на убийство

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жителю Вологды предъявили обвинение в убийстве нескольких человек и покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СК.
По данным ведомства, 26 ноября в Вологде было обнаружено тело 29-летнего вологжанина с огнестрельным ранением. Очевидец сообщил о ссоре мужчины с местным жителем, который применил оружие и скрылся. По подозрению в убийстве был задержан мужчина в возрасте 64 лет, проживающий по соседству с местом происшествия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Кроме того, как добавляется в сообщении, в грузовике у входа в гараж подозреваемого были обнаружены останки мужчины и женщины 38 и 37 лет. Отмечается, что их документы нашли в доме подозреваемого.
"Добыты доказательства причастности задержанного и к другим противоправным действиям. Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в городе Вологде, в разные дни и время, убийств четырех лиц (58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя) и покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время арестованный проверяется на причастность к другим преступлениям. Также для определения психического состояния здоровья обвиняемого назначена судебная экспертиза.
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