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В Подмосковье задержали дезертира, 16 лет назад убившего сослуживца
В Подмосковье задержали дезертира, 16 лет назад убившего сослуживца - РИА Новости, 02.12.2021
В Подмосковье задержали дезертира, 16 лет назад убившего сослуживца
Военные следователи возобновили расследование в отношении задержанного в Подмосковье дезертира, который скрывался 16 лет после избиения до смерти сослуживца,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:56
2021-12-02T13:56
2021-12-02T13:56
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военные следователи возобновили расследование в отношении задержанного в Подмосковье дезертира, который скрывался 16 лет после избиения до смерти сослуживца, сообщила пресс-служба СК РФ."Возобновлено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего по призыву войсковой части 83461 рядового Тимофея Широкова. Он обвиняется в ... "нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия", "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего" и "дезертирстве", - сказали в ведомстве.Установлено, что 22 июля 2005 года Широков с рядовыми Александром Емельяновым, Александром Петровым и Дмитрием Ромадиным и ефрейтором Русланом Пудовым, будучи пьяными, избили рядового Рашида Нурбагандова, который от полученных травм скончался. В августе 2005 года Широкову было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части. Однако юноша сбежал из части, задержать дезертира удалось лишь сейчас. Он арестован, вину частично признал.Следствие выяснило, что эти 16 лет Широков проживал в Москве, Подмосковье и Саратовской области, перебиваясь случайными подработками.В СК РФ также рассказали, что в 2006 году Петрова приговорили к 6 годам исправительной колонии строгого режима. Ромадин, Емельянов и Пудов получили 2 года, 2 года и 1,5 года колонии-поселения соответственно.
https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754194628.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Подмосковье задержали дезертира, 16 лет назад убившего сослуживца
В Подмосковье задержали дезертира, скрывавшегося 16 лет после убийства сослуживца