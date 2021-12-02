https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761784701.html
Бастрыкину доложат о расследовании убийства девочки в Красноярске
Бастрыкину доложат о расследовании убийства девочки в Красноярске - РИА Новости, 02.12.2021
Бастрыкину доложат о расследовании убийства девочки в Красноярске
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства пятилетний девочки, тело которой с признаками... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:04
2021-12-02T12:04
2021-12-02T12:04
происшествия
красноярск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства пятилетний девочки, тело которой с признаками удушения нашли в одной из квартир Красноярска, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, в квартире одного из домов Красноярска обнаружена пятилетняя девочка с признаками удушения. Около подъезда дома с признаками падения с высоты обнаружено тело матери ребенка. Было заведено дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"."Глава ведомства поручил... доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761621492.html
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происшествия, красноярск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкину доложат о расследовании убийства девочки в Красноярске
Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании убийства пятилетней девочки в Красноярске