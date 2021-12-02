https://ria.ru/20211202/tyurma-1761745155.html

В Приморье полностью закрыли "китовую тюрьму"

В Приморье полностью закрыли "китовую тюрьму" - РИА Новости, 02.12.2021

В Приморье полностью закрыли "китовую тюрьму"

Бухту Средняя в Приморье полностью освободили от вольеров, где держали узников "китовой тюрьмы" - китов и белух, в конструкциях теперь не смогут содержать... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T06:46

2021-12-02T06:46

2021-12-02T06:46

общество

приморский край

владивосток

китай

владимир путин

охотское море

японское море

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Бухту Средняя в Приморье полностью освободили от вольеров, где держали узников "китовой тюрьмы" - китов и белух, в конструкциях теперь не смогут содержать морских животных, сообщает в четверг Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.Договоры были расторгнуты в октябре - ноябре 2020 года, но бухту не освободили от вольеров."По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО "Лакколит" плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению. Новым собственником имущества запланирована его переработка и использование для ремонта судов", - отмечает прокуратура.Акватория бухты Средняя полностью освобождена от вольеров.В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя нашли 11 косаток (все они детеныши) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и хотели продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.

https://ria.ru/20210915/morzhi-1750165583.html

https://ria.ru/20210820/medvezhonok-1746487449.html

приморский край

владивосток

китай

охотское море

японское море

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общество, приморский край, владивосток, китай, владимир путин, охотское море, японское море, россия