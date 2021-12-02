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Новое оборудование получили семь больниц Тверской области
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области - РИА Новости, 02.12.2021
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области
Современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь медицинских учреждений Тверской области в рамках национального... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T21:25
2021-12-02T21:25
2021-12-02T21:25
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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь медицинских учреждений Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.При этом большая часть оборудования, как отметили в пресс-службе, уже введена в эксплуатацию.Пять первичных сосудистых центров региона получили ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса, для областной клинической больницы и городской больницы номер 6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса. В областной клинической больнице готовят к вводу в эксплуатацию новый ангиограф, который позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.Кроме того, за счет экономии по итогам проведения конкурентных процедур будут закуплены функциональные кровати для пяти первичных сосудистых отделений.
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общество, тверь, тверская область, здоровье - общество, игорь руденя
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области