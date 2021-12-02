Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211202/tver-1761926730.html
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области - РИА Новости, 02.12.2021
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области
Современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь медицинских учреждений Тверской области в рамках национального... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T21:25
2021-12-02T21:25
тверская область
общество
тверь
тверская область
здоровье - общество
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154882/21/1548822129_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_347e4326a384dec830c9368e1cc547ba.jpg
ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь медицинских учреждений Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.При этом большая часть оборудования, как отметили в пресс-службе, уже введена в эксплуатацию.Пять первичных сосудистых центров региона получили ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса, для областной клинической больницы и городской больницы номер 6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса. В областной клинической больнице готовят к вводу в эксплуатацию новый ангиограф, который позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.Кроме того, за счет экономии по итогам проведения конкурентных процедур будут закуплены функциональные кровати для пяти первичных сосудистых отделений.
https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761503706.html
тверь
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154882/21/1548822129_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_3f22a1b0b37e861060a4a4c0a0ab13ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тверь, тверская область, здоровье - общество, игорь руденя
21:25 02.12.2021
 
Новое оборудование получили семь больниц Тверской области

Новое оборудование получили семь больниц Тверской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковПроведение ультразвукового исследования
Проведение ультразвукового исследования - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Современное оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний поставлено в семь медицинских учреждений Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.
При этом большая часть оборудования, как отметили в пресс-службе, уже введена в эксплуатацию.
"Оснащение больниц современным оборудованием, создание условий для развития высокотехнологичной медицины, – одни из ключевых задач развития регионального здравоохранения, поставленных губернатором региона Игорем Руденей", - отметили в пресс-службе.
Пять первичных сосудистых центров региона получили ультразвуковые диагностические комплексы высокого класса, для областной клинической больницы и городской больницы номер 6 Твери закуплены комплексы УЗИ экспертного класса. В областной клинической больнице готовят к вводу в эксплуатацию новый ангиограф, который позволит проводить эндоваскулярные диагностические и лечебные вмешательства на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях.
Кроме того, за счет экономии по итогам проведения конкурентных процедур будут закуплены функциональные кровати для пяти первичных сосудистых отделений.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:32Тверская область
Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным
 
Тверская областьОбществоТверьТверская областьЗдоровье - ОбществоИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Лента новостейМолния
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией