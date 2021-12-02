В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств
ЦБ планирует усовершенствовать процедуру возврата похищенных мошенниками средств
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, следует из заявления директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.
По данным ЦБ, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, - более 3,2 миллиарда рублей, при этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась: на 5,4 процентного пункта, до 7,7%.
"Будет повышено качество "антифрод-процедур" (против мошенничества - ред.) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка", - сказал Уваров, выступая на форуме AntiFraud Russia.
Кроме того, изменения в законе о национальной платёжной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере, надеется он.
"Реализовать это предлагается путём осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России", - подчеркнул Уваров.