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В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств
В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств - РИА Новости, 02.12.2021
В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств
Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, следует из заявления директора департамента информационной... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:28
2021-12-02T11:28
экономика
технологии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, следует из заявления директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.По данным ЦБ, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, - более 3,2 миллиарда рублей, при этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась: на 5,4 процентного пункта, до 7,7%.Кроме того, изменения в законе о национальной платёжной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере, надеется он."Реализовать это предлагается путём осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России", - подчеркнул Уваров.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
11:28 02.12.2021
 
В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств

ЦБ планирует усовершенствовать процедуру возврата похищенных мошенниками средств

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, следует из заявления директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.
По данным ЦБ, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, - более 3,2 миллиарда рублей, при этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась: на 5,4 процентного пункта, до 7,7%.
"Будет повышено качество "антифрод-процедур" (против мошенничества - ред.) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка", - сказал Уваров, выступая на форуме AntiFraud Russia.
Кроме того, изменения в законе о национальной платёжной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере, надеется он.
"Реализовать это предлагается путём осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России", - подчеркнул Уваров.
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