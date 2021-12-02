https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html

В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств

В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств - РИА Новости, 02.12.2021

В России усовершенствуют процедуру возврата похищенных мошенниками средств

Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, следует из заявления директора департамента информационной... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:28

2021-12-02T11:28

2021-12-02T11:28

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, следует из заявления директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова.По данным ЦБ, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше денег, чем год назад, - более 3,2 миллиарда рублей, при этом доля возвращенных средств от всего объема похищенного, напротив, резко снизилась: на 5,4 процентного пункта, до 7,7%.Кроме того, изменения в законе о национальной платёжной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере, надеется он."Реализовать это предлагается путём осуществления оперативного взаимодействия министерства внутренних дел и Банка России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России", - подчеркнул Уваров.

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/kriptovalyuta-1760796337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия