https://ria.ru/20211202/tromby-1761865268.html
Ученые выяснили причину тромбов после вакцины AstraZeneca
Ученые выяснили причину тромбов после вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 02.12.2021
Ученые выяснили причину тромбов после вакцины AstraZeneca
Группа ученых из США и Великобритании установила вероятную причину тромбозов, которые в редких случаях фиксируются после вакцинации от коронавируса препаратом... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:37
2021-12-02T16:37
2021-12-02T16:37
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группа ученых из США и Великобритании установила вероятную причину тромбозов, которые в редких случаях фиксируются после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances.Согласно исследованию, на появление тромбозов, вероятно, влияет то, как аденовирус, используемый в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Процесс связывания может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая приводит к образованию тромбов."Данные подтверждают, что PF4 способен образовывать стабильные связи с... аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизмов, лежащих в основе тромбозов с синдромом тромбоцитопении", - говорится в исследовании.По мнению ученых, тромбозы после вакцинации появляются только в крайне редких случаях, поскольку для их возникновения должна произойти целая цепь сложных событий.Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) ранее предупредило, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, великобритания, astrazeneca , коронавирус covid-19
Ученые выяснили причину тромбов после вакцины AstraZeneca
Ученые выяснили, почему в редких случаях после вакцины AstraZeneca появляются тромбы
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Группа ученых из США
и Великобритании
установила вероятную причину тромбозов, которые в редких случаях фиксируются после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca
, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances
.
Согласно исследованию, на появление тромбозов, вероятно, влияет то, как аденовирус, используемый в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Процесс связывания может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая приводит к образованию тромбов.
"Данные подтверждают, что PF4 способен образовывать стабильные связи с... аденовирусами, что является важным шагом в раскрытии механизмов, лежащих в основе тромбозов с синдромом тромбоцитопении", - говорится в исследовании.
По мнению ученых, тромбозы после вакцинации появляются только в крайне редких случаях, поскольку для их возникновения должна произойти целая цепь сложных событий.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) ранее предупредило, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.