Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/tromboz-1761745305.html
Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза
Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза - РИА Новости, 02.12.2021
Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза
Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T06:58
2021-12-02T06:58
общество
здоровье
россия
юрий серебрянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза.По словам специалиста, к группе риска относятся люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Кроме того, к тромбозу могут привести и травмы конечностей, отметил специалист.Он также напомнил, что при тромбозе необходимо сразу же вызывать скорую.
https://ria.ru/20211119/tromb-1759730451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_113:0:1890:1333_1920x0_80_0_0_37683f1127cc33b7ea5ba37ba0d79156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, россия, юрий серебрянский
06:58 02.12.2021
 
Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза

Кардиолог Серебрянский: изменение цвета и боль в конечности может быть признаком тромбоза

© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Depositphotos / belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза.
"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной", — объяснил Серебрянский.
По словам специалиста, к группе риска относятся люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Кроме того, к тромбозу могут привести и травмы конечностей, отметил специалист.

"Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы", — предупредил Серебрянский.

Он также напомнил, что при тромбозе необходимо сразу же вызывать скорую.
Структура тромба в коронарной артерии
19 ноября, 01:45
Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
 
ОбществоЗдоровьеРоссияЮрий Серебрянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19
10:59Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
10:58На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
10:56Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
10:54В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов
10:51Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
10:50Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные учения
10:50Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
10:48Из аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсы
10:43Самая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во Владивосток
10:40На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
10:36Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
10:36Истязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет суд
10:30Суд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата Самсонова
10:26В Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в России
10:24РКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисами
10:22Власти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦ
10:19Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДО
10:18Эксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и Белоруссии
10:18В Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода
Лента новостейМолния
Эксперт Минздрава призвал беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о РоссииНа Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбойМинск может нарастить численность армии, заявил ЛукашенкоВ Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил АксеновУкраинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций СШАЛукашенко анонсировал совместные российско-белорусские военные ученияЛебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские судыИз аэропорта Владивостока вылетели задержанные из-за непогоды рейсыСамая молодая в мире летчица, совершая кругосветку, прибыла во ВладивостокНа "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧППострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублейИстязавшего сироту экс-сотрудника социального центра Петербурга ждет судСуд отложил рассмотрение жалобы на арест приморского депутата СамсоноваВ Минздраве сообщили о росте материнской смертности от COVID-19 в РоссииРКН анонсировал введение централизованного управления над VPN-сервисамиВласти Приморья опровергли сообщения об отмене QR-кодов для посещения ТЦОсужденный за убийство жены фотограф Лошагин обжаловал отказ в УДОЭксперт оценил перспективы создания единой валюты в России и БелоруссииВ Омске женщина подала иск к директору ТЦ, куда ее не пустили без QR-кода