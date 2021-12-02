Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза
Кардиолог Серебрянский: изменение цвета и боль в конечности может быть признаком тромбоза
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза.
"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной", — объяснил Серебрянский.
По словам специалиста, к группе риска относятся люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Кроме того, к тромбозу могут привести и травмы конечностей, отметил специалист.
"Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы", — предупредил Серебрянский.
Он также напомнил, что при тромбозе необходимо сразу же вызывать скорую.
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