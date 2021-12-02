https://ria.ru/20211202/tromboz-1761745305.html

Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза

Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза - РИА Новости, 02.12.2021

Кардиолог назвал неожиданный признак тромбоза

Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T06:58

2021-12-02T06:58

2021-12-02T06:58

общество

здоровье

россия

юрий серебрянский

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, что посинение или побеление конечности может быть признаком тромбоза.По словам специалиста, к группе риска относятся люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. Кроме того, к тромбозу могут привести и травмы конечностей, отметил специалист.Он также напомнил, что при тромбозе необходимо сразу же вызывать скорую.

https://ria.ru/20211119/tromb-1759730451.html

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общество, здоровье, россия, юрий серебрянский