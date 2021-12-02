https://ria.ru/20211202/torgovlya-1761857744.html
Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией
Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией - РИА Новости, 02.12.2021
Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за развитие торговых отношений с Белоруссией. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
экономика
в мире
торговля
республика крым
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за развитие торговых отношений с Белоруссией.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Это, прежде всего, справедливое решение. Это новое окно возможностей для торговли с Белоруссией и в общем решения разных задач. Это расширяет наши горизонты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя намерение президента Белоруссии посетить Крым.Аксенов подчеркнул, что крымчане будут рады визиту белорусского президента."Контакты у нас экономические есть. Представители белорусского бизнеса приезжают сюда, чтобы здесь инвестировать, и наши представители тоже выезжают для изучения возможностей торговли с Республикой Беларусь. Связи, контакты и понимание есть", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html
https://ria.ru/20211202/krym-1761852609.html
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, торговля, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей аксенов (политик), россия
Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией
Глава Крыма Аксенов выступил за развитие торговых отношений с Белоруссией