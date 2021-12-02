https://ria.ru/20211202/torgovlya-1761857744.html

Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией

Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией - РИА Новости, 02.12.2021

Глава Крыма выступил за развитие торговли с Белоруссией

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за развитие торговых отношений с Белоруссией. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:21

2021-12-02T16:21

2021-12-02T16:21

экономика

в мире

торговля

республика крым

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за развитие торговых отношений с Белоруссией.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Это, прежде всего, справедливое решение. Это новое окно возможностей для торговли с Белоруссией и в общем решения разных задач. Это расширяет наши горизонты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", комментируя намерение президента Белоруссии посетить Крым.Аксенов подчеркнул, что крымчане будут рады визиту белорусского президента."Контакты у нас экономические есть. Представители белорусского бизнеса приезжают сюда, чтобы здесь инвестировать, и наши представители тоже выезжают для изучения возможностей торговли с Республикой Беларусь. Связи, контакты и понимание есть", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html

https://ria.ru/20211202/krym-1761852609.html

республика крым

белоруссия

россия

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экономика, в мире, торговля, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей аксенов (политик), россия