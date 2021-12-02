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Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов
Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов - РИА Новости, 02.12.2021
Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов
Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов, в церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:50
2021-12-02T19:34
экономика
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов, в церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба правительства региона.В четверг Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития.По информации пресс-службы, Азаров поблагодарил всех, кто участвовал в работе по развитию моногородов. "Ситуация была очень тяжелая, и, если бы не поручение президента Владимира Владимировича Путина о поддержке моногородов, наверное, многих моногородов сейчас бы просто не было. Благодаря поставленной главой государства задаче, созданию Фонда моногородов и тем мерам поддержки, которые были оказаны, сегодня эти города переживают новое рождение", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, глава региона также рассказал, что новые перспективы для развития Тольятти открыло создание в моногороде в 2016 году территории опережающего социально-экономического развития. Ее резидентами запущено 50 производств, вложено 22 миллиарда рублей, создано 7532 рабочих места. В особой экономической зоне "Тольятти" запущено 13 производств, вложено 19,3 миллиарда рублей, создано 1887 рабочих мест.Кроме того, по информации пресс-службы, в Тольятти активно работает бизнес-инкубатор, технопарк "Жигулевская долина", гарантийный фонд Самарской области, региональный фонд развития промышленности.По словам губернатора, масштабная модернизация экономики в Тольятти также отразилась на ситуации на рынке труда, количество рабочих мест в городе в 2,5 раз больше, чем людей, которые ищут работу."Конечно, без поддержки фонда, без статуса моногорода это было бы невозможно. Город преображался в эти непростые времена за счет прямых средств поддержки и выделения средств из федерального бюджета. Я уверен, что работа будет продолжена, накопленный фондом опыт не растеряется, будет обеспечена преемственность. И у нас есть полная уверенность, что те проекты, которые стартовали, благодаря этой преемственности будут реализованы в крупнейшем моногороде в стране", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20211126/azarov-1760933545.html
https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761490289.html
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экономика, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, россия
18:50 02.12.2021 (обновлено: 19:34 02.12.2021)
 
Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов

Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов

© Фото предоставлено правительством Самарской областиТольятти вошел в десятку лучших российских моногородов
Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов, в церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития.
"Одним из лидеров рейтинга стал крупнейший моногород России – Тольятти. В презентации рейтинга и церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Азаров поблагодарил всех, кто участвовал в работе по развитию моногородов. "Ситуация была очень тяжелая, и, если бы не поручение президента Владимира Владимировича Путина о поддержке моногородов, наверное, многих моногородов сейчас бы просто не было. Благодаря поставленной главой государства задаче, созданию Фонда моногородов и тем мерам поддержки, которые были оказаны, сегодня эти города переживают новое рождение", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, глава региона также рассказал, что новые перспективы для развития Тольятти открыло создание в моногороде в 2016 году территории опережающего социально-экономического развития. Ее резидентами запущено 50 производств, вложено 22 миллиарда рублей, создано 7532 рабочих места. В особой экономической зоне "Тольятти" запущено 13 производств, вложено 19,3 миллиарда рублей, создано 1887 рабочих мест.
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Кроме того, по информации пресс-службы, в Тольятти активно работает бизнес-инкубатор, технопарк "Жигулевская долина", гарантийный фонд Самарской области, региональный фонд развития промышленности.
По словам губернатора, масштабная модернизация экономики в Тольятти также отразилась на ситуации на рынке труда, количество рабочих мест в городе в 2,5 раз больше, чем людей, которые ищут работу.
"Конечно, без поддержки фонда, без статуса моногорода это было бы невозможно. Город преображался в эти непростые времена за счет прямых средств поддержки и выделения средств из федерального бюджета. Я уверен, что работа будет продолжена, накопленный фондом опыт не растеряется, будет обеспечена преемственность. И у нас есть полная уверенность, что те проекты, которые стартовали, благодаря этой преемственности будут реализованы в крупнейшем моногороде в стране", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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ЭкономикаТольяттиСамарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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