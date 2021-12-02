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В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка

В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка - РИА Новости, 02.12.2021

В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка

Краснокнижного амурского тигренка без матери встретили на дороге в Хабаровском крае, охотнадзор проверяет место съемки, так как в этом районе из-за снегопадов... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:54

2021-12-02T12:54

2021-12-02T14:36

происшествия

животные

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигренка без матери встретили на дороге в Хабаровском крае, охотнадзор проверяет место съемки, так как в этом районе из-за снегопадов хищникам сложно добывать корм, сообщает Центр "Амурский тигр".Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Центра. На нем видно, как хищник лежит на заснеженной дороге, а при приближении машины начинает убегать и скрывается в лесу."Тигренка встретили на дороге в районе имени Лазо Хабаровского края. На вид малышу месяцев 8-10. В таком возрасте они любопытны и неопытны, и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери-тигрицы. Это при идеальных обстоятельствах. В реальности же сейчас в ареале тигра сложились неблагоприятная ситуация с кормовой базой тигра, которую усугубляют тяжелые погодные условия", - говорится в сообщении.Специальная группа охотнадзора проверяет место съемки, чтобы удостовериться в том, что тигренок благополучно покинул территорию, примыкающую к дороге, и что рядом находится его мать.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года общая численность этих хищников в РФ чуть превышает 600 особей.

https://ria.ru/20211128/primore-1761109629.html

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Одинокий тигренок идет по автодороге в Хабаровском крае Тигренок без матери вышел на дорогу в Хабаровском крае, охотнадзор проверяет место съемки, потому что из-за снегопадов хищникам сложно добывать корм. 2021-12-02T12:54 true PT1M03S

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происшествия, животные, природа, хабаровский край, тигры, центр "амурский тигр", россия