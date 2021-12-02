https://ria.ru/20211202/tigrenok-1761795519.html
В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка
В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка - РИА Новости, 02.12.2021
В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка
Краснокнижного амурского тигренка без матери встретили на дороге в Хабаровском крае, охотнадзор проверяет место съемки, так как в этом районе из-за снегопадов... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:54
2021-12-02T12:54
2021-12-02T14:36
происшествия
животные
природа
хабаровский край
тигры
центр "амурский тигр"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761812689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79651e6f68c8a0b909e417d70d0cc375.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигренка без матери встретили на дороге в Хабаровском крае, охотнадзор проверяет место съемки, так как в этом районе из-за снегопадов хищникам сложно добывать корм, сообщает Центр "Амурский тигр".Видео встречи опубликовано в Telegram-канале Центра. На нем видно, как хищник лежит на заснеженной дороге, а при приближении машины начинает убегать и скрывается в лесу."Тигренка встретили на дороге в районе имени Лазо Хабаровского края. На вид малышу месяцев 8-10. В таком возрасте они любопытны и неопытны, и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери-тигрицы. Это при идеальных обстоятельствах. В реальности же сейчас в ареале тигра сложились неблагоприятная ситуация с кормовой базой тигра, которую усугубляют тяжелые погодные условия", - говорится в сообщении.Специальная группа охотнадзора проверяет место съемки, чтобы удостовериться в том, что тигренок благополучно покинул территорию, примыкающую к дороге, и что рядом находится его мать.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года общая численность этих хищников в РФ чуть превышает 600 особей.
https://ria.ru/20211128/primore-1761109629.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761812689_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_457f9e9ea9defc7e01d8076d20b01cfd.jpg
Одинокий тигренок идет по автодороге в Хабаровском крае
Тигренок без матери вышел на дорогу в Хабаровском крае, охотнадзор проверяет место съемки, потому что из-за снегопадов хищникам сложно добывать корм.
2021-12-02T12:54
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, животные, природа, хабаровский край, тигры, центр "амурский тигр", россия
12:54 02.12.2021 (обновлено: 14:36 02.12.2021)
В Хабаровском крае жители встретили на дороге тигренка
Краснокнижного амурского тигренка без матери встретили на дороге в Хабаровском крае