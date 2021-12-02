https://ria.ru/20211202/tesak-1761932274.html

Марцинкевича будут судить посмертно по новому делу, заявил адвокат

Марцинкевича будут судить посмертно по новому делу, заявил адвокат - РИА Новости, 02.12.2021

Марцинкевича будут судить посмертно по новому делу, заявил адвокат

Националиста Максима Марцинкевича (Тесак), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, будут судить посмертно в рамках нового уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T22:40

2021-12-02T22:40

2021-12-02T22:40

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

алексей михальчик

максим марцинкевич

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Националиста Максима Марцинкевича (Тесак), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, будут судить посмертно в рамках нового уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик."По моим данным от источников в правоохранительных органах, возбуждено дело по его явкам с повинной. По этому делу в СИЗО находится несколько человек. Отца Максима в рамках этого дела вызвали в СК, ему было предложено подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, т.е. в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности", - рассказал собеседник агентства.По словам адвоката, семья считает Марцинкевича невиновным."Согласие отца означало бы признание, что Максим действительно совершил эти убийства. Мы посчитали необходимым отказаться, поэтому дело после окончания расследования будет направлено в суд, оно будет рассматриваться в отношении Максима заочно, посмертно. Его интересы будут представлять отец и адвокат. Мы настаиваем на невиновности Максима", - добавил Михальчик.Фигуранты дела Семен Токмаков (арестован накануне), Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудили, как считают в СК, связаны с убийствами в начале 2000-х, о которых рассказывал следователям Марцинкевич, находясь под стражей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды).По данным СК и ФСБ, Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление, в дальнейшем он начал сотрудничать со следствием и дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения в Москве.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, отмечая, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.

https://ria.ru/20210705/tesak-1739891560.html

https://ria.ru/20210122/tesak-1594204016.html

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