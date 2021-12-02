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Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии
Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии - РИА Новости, 02.12.2021
Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии
РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:25
2021-12-02T14:25
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
технологии
киргизия
белоруссия
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sputnik кыргызстан
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На выборах в однопалатный парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) использовались цифровые технологии, в том числе голосование по отпечатку пальца, что призвано решить вопрос фальсификации данных, сказала член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова в эфире радио Sputnik Кыргызстан.Она сообщила, что впервые присутствовала на выборах в таком статусе и подобный опыт для нее очень важен, а также отметила большой интерес зарубежных институтов и международных наблюдателей к голосованию.По поводу явки на выборыона отметила, что "не могу сказать, чтобы она была низкая, но и нет столпотворения".
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политика, технологии, киргизия, белоруссия, снг, sputnik кыргызстан, маргарита павлова (политик), россия
14:25 02.12.2021
 

Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЧлен комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова
Член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На выборах в однопалатный парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) использовались цифровые технологии, в том числе голосование по отпечатку пальца, что призвано решить вопрос фальсификации данных, сказала член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова в эфире радио Sputnik Кыргызстан.
"На выборах в Жогорку Кенеш соблюден принцип максимальной прозрачности. Волеизъявление шло с применением высоких технологий, к примеру, голосовать можно было по отпечатку пальца. Для меня это было в новинку, у нас в России пока такого опыта нет. И у меня возник вопрос – на сколько сохраняются персональные данные, речь идет о приватности, так как на телевизоре фотография избирателя, его имя и фамилия сохраняются долгое время. Мы понимаем, что решаем проблему исключения фальсификации, но с другой стороны, баланс защиты персональных данных не соблюдается, но это выбор вашего государства и волеизъявления вашего народа и мы его уважаем",- сказала Павлова, присутствовавшая на выборах в качестве международного наблюдателя в составе Миссии наблюдателей от СНГ.
Она сообщила, что впервые присутствовала на выборах в таком статусе и подобный опыт для нее очень важен, а также отметила большой интерес зарубежных институтов и международных наблюдателей к голосованию.
По поводу явки на выборыона отметила, что "не могу сказать, чтобы она была низкая, но и нет столпотворения".
"Это был спокойный и очень грамотный, доброжелательный и размеренный процесс волеизъявления граждан. Не было конфликтов и градуса напряжения. Самые большие опасения были связаны с тем, что избирателю будет сложно разобраться с тем, что избирательные бюллетени включали в себя много листов, но затруднения не было. Это объясняется большой работой, проделанной избирательной комиссией. В основном избиратель сам самостоятельно справлялся с процессом", - резюмировала она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:13Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лавров заявил о неприемлемости односторонних западных санкций
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаТехнологииКиргизияБелоруссияСНГSputnik КыргызстанМаргарита Павлова (политик)Россия
 
 
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