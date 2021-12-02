https://ria.ru/20211202/tekhnologii-1761819087.html

Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии

Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии - РИА Новости, 02.12.2021

Сенатор: на выборах в Кыргызстане использовали высокие технологии

РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:25

2021-12-02T14:25

2021-12-02T14:25

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

технологии

киргизия

белоруссия

снг

sputnik кыргызстан

маргарита павлова (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761820279_0:51:1850:1092_1920x0_80_0_0_744f9b07726fa2d086547efda3cfa6e3.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На выборах в однопалатный парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) использовались цифровые технологии, в том числе голосование по отпечатку пальца, что призвано решить вопрос фальсификации данных, сказала член комитета Совфеда России по обороне и безопасности, член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информполитике Маргарита Павлова в эфире радио Sputnik Кыргызстан.Она сообщила, что впервые присутствовала на выборах в таком статусе и подобный опыт для нее очень важен, а также отметила большой интерес зарубежных институтов и международных наблюдателей к голосованию.По поводу явки на выборыона отметила, что "не могу сказать, чтобы она была низкая, но и нет столпотворения".

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370754.html

киргизия

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, технологии, киргизия, белоруссия, снг, sputnik кыргызстан, маргарита павлова (политик), россия