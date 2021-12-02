https://ria.ru/20211202/taliby-1761785093.html

Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе

Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе - РИА Новости, 02.12.2021

Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе

Талибы позитивно оценивают итоги переговоров с США в Дохе, стороны намерены проводить такие встречи в будущем, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:05

2021-12-02T12:05

2021-12-02T12:27

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КАИР, 2 дек – РИА Новости. Талибы позитивно оценивают итоги переговоров с США в Дохе, стороны намерены проводить такие встречи в будущем, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Если будет сочтено необходимым, она (встреча) может быть проведена через месяц и более, это зависит от необходимости... Обсуждения и переговоры во всем мире не заканчиваются быстро, они продолжаются и продлятся примерно год", - добавил он.Ранее СМИ сообщали, что делегация талибов во главе с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амир Ханом Муттаки провела в Дохе встречу с дипломатами более чем из 10 стран, в том числе США.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211201/afganistan-1761565308.html

сша

доха

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в мире, сша, оон, талибан, доха, афганистан, мохаммад хасан ахунд