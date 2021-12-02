Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/taliby-1761785093.html
Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе
Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе - РИА Новости, 02.12.2021
Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе
Талибы позитивно оценивают итоги переговоров с США в Дохе, стороны намерены проводить такие встречи в будущем, сообщил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:05
2021-12-02T12:27
в мире
сша
оон
талибан
доха
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414669_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_1158cbec12ff7489d6e896f4352b48d1.jpg
КАИР, 2 дек – РИА Новости. Талибы позитивно оценивают итоги переговоров с США в Дохе, стороны намерены проводить такие встречи в будущем, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим."Если будет сочтено необходимым, она (встреча) может быть проведена через месяц и более, это зависит от необходимости... Обсуждения и переговоры во всем мире не заканчиваются быстро, они продолжаются и продлятся примерно год", - добавил он.Ранее СМИ сообщали, что делегация талибов во главе с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амир Ханом Муттаки провела в Дохе встречу с дипломатами более чем из 10 стран, в том числе США.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211201/afganistan-1761565308.html
сша
доха
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414669_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_14e4e45a73e56839d202bc996492a14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, талибан, доха, афганистан, мохаммад хасан ахунд
12:05 02.12.2021 (обновлено: 12:27 02.12.2021)
 
Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе

Представитель талибов Мухаммед Наим позитивно оценил итоги переговоров с США в Дохе

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Читать ria.ru в
КАИР, 2 дек – РИА Новости. Талибы позитивно оценивают итоги переговоров с США в Дохе, стороны намерены проводить такие встречи в будущем, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
"Проблемы не решаются за одно-два заседания, но мы считаем, что эти встречи являются позитивным шагом, и обе стороны имели желание проводить такие встречи и в будущем", - сказал Наим.
"Если будет сочтено необходимым, она (встреча) может быть проведена через месяц и более, это зависит от необходимости... Обсуждения и переговоры во всем мире не заканчиваются быстро, они продолжаются и продлятся примерно год", - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что делегация талибов во главе с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амир Ханом Муттаки провела в Дохе встречу с дипломатами более чем из 10 стран, в том числе США.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Бойцы Талибана* - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 02:46
Талибы пообещали США не помогать тем, кто угрожает другим странам
 
В миреСШАООНТалибанДохаАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
Лента новостейМолния
В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией