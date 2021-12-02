12:05 02.12.2021 (обновлено: 12:27 02.12.2021)
Талибы оценили итоги переговоров с США в Дохе
Представитель талибов Мухаммед Наим позитивно оценил итоги переговоров с США в Дохе
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* у самолета авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
"Проблемы не решаются за одно-два заседания, но мы считаем, что эти встречи являются позитивным шагом, и обе стороны имели желание проводить такие встречи и в будущем", - сказал Наим.
"Если будет сочтено необходимым, она (встреча) может быть проведена через месяц и более, это зависит от необходимости... Обсуждения и переговоры во всем мире не заканчиваются быстро, они продолжаются и продлятся примерно год", - добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что делегация талибов во главе с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амир Ханом Муттаки провела в Дохе встречу с дипломатами более чем из 10 стран, в том числе США.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность