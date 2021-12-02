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Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства
Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства - РИА Новости, 02.12.2021
Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства
Маргарита Суханкина рассказала, почему сделала выбор в пользу приемных детей вместо суррогатного материнства. Звезда воспитывает сына и дочь из детского дома. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:49
2021-12-02T11:49
2021-12-02T14:31
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Маргарита Суханкина рассказала, почему сделала выбор в пользу приемных детей вместо суррогатного материнства. Звезда воспитывает сына и дочь из детского дома.Певица хотела стать матерью, но врачи в определенный момент запретили ей рожать по состоянию здоровья. Прежде, чем взять сирот, Суханкина посоветовалась с собственными родителями.По словам певицы в программе "Судьба человека", родители поддержали ее решение. Вариант суррогатного материнства артистка для себя не рассматривала.Певица очень хотела девочку, но никак не могла ее найти. Своих будущих детей – Валерию и Сергея – Суханкина увидела по телевизору. Артистка призналась, что поехала за ними в Тюмени.В то же время многие звезды прибегают к услугам суррогатного материнства. Например, Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных таким способом. Недавно он признался, что они совсем разные по характеру.
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шоу-бизнес, знаменитости
11:49 02.12.2021 (обновлено: 14:31 02.12.2021)
Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства
Суханкина объяснила выбор двух приемных детей вместо суррогатного материнства
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Маргарита Суханкина рассказала, почему сделала выбор в пользу приемных детей вместо суррогатного материнства. Звезда воспитывает сына и дочь из детского дома.
Певица хотела стать матерью, но врачи в определенный момент запретили ей рожать по состоянию здоровья. Прежде, чем взять сирот, Суханкина посоветовалась с собственными родителями.
"Мы как-то с мамой сидели и смотрели одну из программ про деток. Мне на тот момент уже запретили рожать – уже были проблемы по здоровью. Сказали: "Забудь! Либо суррогатное материнство, либо как-то еще, но сама ты не выносишь". Это было как приговор, потому что материнский инстинкт во мне кричал", – призналась Суханкина.
По словам певицы в программе "Судьба человека", родители поддержали
ее решение. Вариант суррогатного материнства артистка для себя не рассматривала.
"Как ни крути, все равно – это чужое. И вообще, зачем? Если в детских домах живет такое количество уже готовых деток, которые ждут, тянут руки и говорят: "Пожалуйста, возьмите меня", – призналась Маргарита.
Певица очень хотела девочку, но никак не могла ее найти. Своих будущих детей – Валерию и Сергея – Суханкина увидела по телевизору. Артистка призналась, что поехала за ними в Тюмени.
В то же время многие звезды прибегают к услугам суррогатного материнства. Например, Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных таким способом. Недавно он признался
, что они совсем разные по характеру.