https://ria.ru/20211202/sukhankina-1761779456.html

Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства

Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства - РИА Новости, 02.12.2021

Суханкина объяснила выбор приемных детей вместо суррогатного материнства

Маргарита Суханкина рассказала, почему сделала выбор в пользу приемных детей вместо суррогатного материнства. Звезда воспитывает сына и дочь из детского дома. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:49

2021-12-02T11:49

2021-12-02T14:31

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Маргарита Суханкина рассказала, почему сделала выбор в пользу приемных детей вместо суррогатного материнства. Звезда воспитывает сына и дочь из детского дома.Певица хотела стать матерью, но врачи в определенный момент запретили ей рожать по состоянию здоровья. Прежде, чем взять сирот, Суханкина посоветовалась с собственными родителями.По словам певицы в программе "Судьба человека", родители поддержали ее решение. Вариант суррогатного материнства артистка для себя не рассматривала.Певица очень хотела девочку, но никак не могла ее найти. Своих будущих детей – Валерию и Сергея – Суханкина увидела по телевизору. Артистка призналась, что поехала за ними в Тюмени.В то же время многие звезды прибегают к услугам суррогатного материнства. Например, Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных таким способом. Недавно он признался, что они совсем разные по характеру.

https://ria.ru/20210825/aziza-1747224412.html

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