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В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников истринского ИВС
В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников истринского ИВС - РИА Новости, 02.12.2021
В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников истринского ИВС
Трое бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, откуда в августе бежал Александр Мавриди, предстанут перед судом, сообщается в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:50
2021-12-02T15:38
происшествия
московская область (подмосковье)
истринский городской суд
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трое бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, откуда в августе бежал Александр Мавриди, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека – после того как этих уроженцев Молдавии поймали, их осудили за кражи и грабежи.По версии следствия, в период с 4 по 6 августа исполняющий на тот момент обязанности начальника ИВС, дежурный группы режима ИВС и его помощник совершили действия, превышающие их полномочия. В результате 6 августа содержащиеся в изоляторе временного содержания четверо подсудимых и обвиняемый Александр Мавриди совершили побег. Сотрудники ИВС обвиняются в "превышении должностных полномочий"."Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого был совершен побег 5 человек ... Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Добавляется, что в отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий.Добавляется, что в отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий.В свою очередь старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий пояснила РИА Новости, что именно из-за того, что бывший замначальника ИВС поместил шестерых подсудимых по одному делу в одну камеру, а экс-дежурный изолятора перевел к ним Мавриди, при этом оставив открытым окно двери камеры для еды, и произошел побег. Вдобавок помощница дежурного ушла в комнату отдыха, вместо того чтобы находиться ночью у камер.Мавриди - один из подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
https://ria.ru/20211005/mavridi-1753111809.html
https://ria.ru/20211127/mavridi-1760998548.html
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происшествия, московская область (подмосковье), истринский городской суд, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
13:50 02.12.2021 (обновлено: 15:38 02.12.2021)
 
В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников истринского ИВС

В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников ИВС, откуда бежали заключенные

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трое бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, откуда в августе бежал Александр Мавриди, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека – после того как этих уроженцев Молдавии поймали, их осудили за кражи и грабежи.
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По версии следствия, в период с 4 по 6 августа исполняющий на тот момент обязанности начальника ИВС, дежурный группы режима ИВС и его помощник совершили действия, превышающие их полномочия. В результате 6 августа содержащиеся в изоляторе временного содержания четверо подсудимых и обвиняемый Александр Мавриди совершили побег. Сотрудники ИВС обвиняются в "превышении должностных полномочий".
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого был совершен побег 5 человек ... Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Добавляется, что в отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий.
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Добавляется, что в отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий.
В свою очередь старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий пояснила РИА Новости, что именно из-за того, что бывший замначальника ИВС поместил шестерых подсудимых по одному делу в одну камеру, а экс-дежурный изолятора перевел к ним Мавриди, при этом оставив открытым окно двери камеры для еды, и произошел побег. Вдобавок помощница дежурного ушла в комнату отдыха, вместо того чтобы находиться ночью у камер.
Мавриди - один из подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Истринский городской судПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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