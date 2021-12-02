13:50 02.12.2021 (обновлено: 15:38 02.12.2021)
В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников истринского ИВС
В Подмосковье будут судить троих экс-сотрудников ИВС, откуда бежали заключенные
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трое бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, откуда в августе бежал Александр Мавриди, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Громкий побег из ИВС в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с ним сбежали еще четыре человека – после того как этих уроженцев Молдавии поймали, их осудили за кражи и грабежи.
По версии следствия, в период с 4 по 6 августа исполняющий на тот момент обязанности начальника ИВС, дежурный группы режима ИВС и его помощник совершили действия, превышающие их полномочия. В результате 6 августа содержащиеся в изоляторе временного содержания четверо подсудимых и обвиняемый Александр Мавриди совершили побег. Сотрудники ИВС обвиняются в "превышении должностных полномочий".
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого был совершен побег 5 человек ... Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Добавляется, что в отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий.
Добавляется, что в отношении двоих из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – в виде запрета определенных действий.
В свою очередь старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий пояснила РИА Новости, что именно из-за того, что бывший замначальника ИВС поместил шестерых подсудимых по одному делу в одну камеру, а экс-дежурный изолятора перевел к ним Мавриди, при этом оставив открытым окно двери камеры для еды, и произошел побег. Вдобавок помощница дежурного ушла в комнату отдыха, вместо того чтобы находиться ночью у камер.
Мавриди - один из подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.