https://ria.ru/20211202/sud-1761783060.html

Российские суды задумались о трансляциях на YouTube

Российские суды задумались о трансляциях на YouTube - РИА Новости, 02.12.2021

Российские суды задумались о трансляциях на YouTube

Российские суды планируют создать свой YouTube-канал с роликами и трансляциями из залов заседаний, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:58

2021-12-02T11:58

2021-12-02T11:58

общество

технологии

youtube

виктор момотов

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские суды планируют создать свой YouTube-канал с роликами и трансляциями из залов заседаний, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов."Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных телеграмм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube", - сказал он на заседании Совета судей РФ.По его словам, Совет судей прилагает много усилий по созданию единой системы информирования о работе судебной системы, но теперь назрела необходимость перейти к единому медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию.Он подчеркнул, что затраты на ведение YouTube-канала ниже, чем телеканала."В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которых можно будет не только транслировать актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод человека", - сказал глава Совета судей.

https://ria.ru/20211202/sud-1761771973.html

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общество, технологии, youtube, виктор момотов, россия