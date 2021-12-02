https://ria.ru/20211202/sud-1761783060.html
Российские суды задумались о трансляциях на YouTube
Российские суды задумались о трансляциях на YouTube - РИА Новости, 02.12.2021
Российские суды задумались о трансляциях на YouTube
Российские суды планируют создать свой YouTube-канал с роликами и трансляциями из залов заседаний, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:58
2021-12-02T11:58
2021-12-02T11:58
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технологии
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виктор момотов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские суды планируют создать свой YouTube-канал с роликами и трансляциями из залов заседаний, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов."Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных телеграмм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube", - сказал он на заседании Совета судей РФ.По его словам, Совет судей прилагает много усилий по созданию единой системы информирования о работе судебной системы, но теперь назрела необходимость перейти к единому медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию.Он подчеркнул, что затраты на ведение YouTube-канала ниже, чем телеканала."В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которых можно будет не только транслировать актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод человека", - сказал глава Совета судей.
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общество, технологии, youtube, виктор момотов, россия
Российские суды задумались о трансляциях на YouTube
Глава Совета судей Момотов: российские суды задумались о трансляциях на YouTube
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Российские суды планируют создать свой YouTube-канал с роликами и трансляциями из залов заседаний, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов
.
"Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных телеграмм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube
", - сказал он на заседании Совета судей РФ.
По его словам, Совет судей прилагает много усилий по созданию единой системы информирования о работе судебной системы, но теперь назрела необходимость перейти к единому медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию.
"На наш взгляд, таким ресурсом может стать открытие информационного канала на видеохостинге YouTube. Ежегодно популярность данного видеохостинга только растет, и можно справедливо сказать, что он становится достойным конкурентом телевидению", - отметил Момотов.
Он подчеркнул, что затраты на ведение YouTube-канала ниже, чем телеканала.
"В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которых можно будет не только транслировать актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод человека", - сказал глава Совета судей.