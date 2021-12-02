https://ria.ru/20211202/sud-1761765798.html

Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды

Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды - РИА Новости, 02.12.2021

Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды

Суды в России в 2021 году работают с большей нагрузкой, чем в 2020-м, но арестов стало меньше, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:50

2021-12-02T10:50

2021-12-02T10:50

вячеслав лебедев

верховный суд рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суды в России в 2021 году работают с большей нагрузкой, чем в 2020-м, но арестов стало меньше, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.По его словам, за это время российские суды арестовали более 65 тысяч человек, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Продлений арестов было меньше на 13%.По его данным, три четверти подсудимых получают обвинительный приговор, еще 23% дел прекращают."По состоянию на 1 ноября в местах лишения свободы находится 469 тысяч человек, это на 13,5 тысяч меньше, чем на 1 января 2021 года", - отметил председатель ВС РФ.

https://ria.ru/20211025/sud-1756107062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав лебедев, верховный суд рф, россия