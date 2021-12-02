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Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды - РИА Новости, 02.12.2021
Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
Суды в России в 2021 году работают с большей нагрузкой, чем в 2020-м, но арестов стало меньше, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:50
2021-12-02T10:50
2021-12-02T10:50
вячеслав лебедев
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суды в России в 2021 году работают с большей нагрузкой, чем в 2020-м, но арестов стало меньше, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.По его словам, за это время российские суды арестовали более 65 тысяч человек, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Продлений арестов было меньше на 13%.По его данным, три четверти подсудимых получают обвинительный приговор, еще 23% дел прекращают."По состоянию на 1 ноября в местах лишения свободы находится 469 тысяч человек, это на 13,5 тысяч меньше, чем на 1 января 2021 года", - отметил председатель ВС РФ.
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вячеслав лебедев, верховный суд рф, россия
Лебедев рассказал о возросшей нагрузке на российские суды
Председатель ВС Лебедев: нагрузка на российские суды возросла, но арестов стало меньше