https://ria.ru/20211202/strelba-1761739312.html

Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину

Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину - РИА Новости, 02.12.2021

Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину

Пятнадцатилетний житель Мичигана Итан Крамбли не признал вину по делу об убийстве четырех человек, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T01:05

2021-12-02T01:05

2021-12-02T01:06

в мире

сша

мичиган

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761596629_0:440:2856:2047_1920x0_80_0_0_1f4ecd16a76a4d47cb850b0f44488a24.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Мичигана Итан Крамбли не признал вину по делу об убийстве четырех человек, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция заседания суда.Адвокат от имени подсудимого заявил, что тот не признает вину. Это стандартная процедура при обвинениях в тяжких преступлениях, поскольку в случае признания вины суд может автоматически приговорить подсудимого к максимальному сроку.Спустя несколько минут судья распорядился, чтобы Крамбли был оставлен под стражей до процесса.Ученика школы обвинили по одному эпизоду терроризма, а также в четырех убийствах и семи покушениях на убийство.Крамбли во вторник устроил стрельбу в собственной школе. Погибли четыре человека, семь получили ранения.

https://ria.ru/20211127/strelba-1760995546.html

сша

мичиган

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиган, вашингтон