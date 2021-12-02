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Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину - РИА Новости, 02.12.2021
Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
Пятнадцатилетний житель Мичигана Итан Крамбли не признал вину по делу об убийстве четырех человек, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T01:05
2021-12-02T01:06
в мире
сша
мичиган
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Мичигана Итан Крамбли не признал вину по делу об убийстве четырех человек, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция заседания суда.Адвокат от имени подсудимого заявил, что тот не признает вину. Это стандартная процедура при обвинениях в тяжких преступлениях, поскольку в случае признания вины суд может автоматически приговорить подсудимого к максимальному сроку.Спустя несколько минут судья распорядился, чтобы Крамбли был оставлен под стражей до процесса.Ученика школы обвинили по одному эпизоду терроризма, а также в четырех убийствах и семи покушениях на убийство.Крамбли во вторник устроил стрельбу в собственной школе. Погибли четыре человека, семь получили ранения.
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в мире, сша, мичиган, вашингтон
01:05 02.12.2021 (обновлено: 01:06 02.12.2021)
 
Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину

Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину, его оставили под стражей

© REUTERS / Seth HeraldПолицейские в районе средней школы в Оксфорде, штат Мичиган, где произошла стрельба
Полицейские в районе средней школы в Оксфорде, штат Мичиган, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Seth Herald
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Мичигана Итан Крамбли не признал вину по делу об убийстве четырех человек, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция заседания суда.
Адвокат от имени подсудимого заявил, что тот не признает вину. Это стандартная процедура при обвинениях в тяжких преступлениях, поскольку в случае признания вины суд может автоматически приговорить подсудимого к максимальному сроку.
Спустя несколько минут судья распорядился, чтобы Крамбли был оставлен под стражей до процесса.
Ученика школы обвинили по одному эпизоду терроризма, а также в четырех убийствах и семи покушениях на убийство.
Крамбли во вторник устроил стрельбу в собственной школе. Погибли четыре человека, семь получили ранения.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 00:57
В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
 
В миреСШАМичиганВашингтон
 
 
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