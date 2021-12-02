https://ria.ru/20211202/stavka-1761794066.html

Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка вернется в диапазон 5-6%

Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка вернется в диапазон 5-6% - РИА Новости, 02.12.2021

Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка вернется в диапазон 5-6%

Банк России может начать снижать ключевую ставку раньше базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать, при этом по-прежнему ждет ее... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:46

2021-12-02T12:46

2021-12-02T12:46

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк России может начать снижать ключевую ставку раньше базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать, при этом по-прежнему ждет ее возвращения в нейтральный диапазон, который оценивается в 5-6%, в 2023 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка за текущий год составит 5,7-5,8%, в 2022 году - 7,3-8,3%, в 2023 году - 5,5-6,5%, а в 2024 году - 5-6%."Это зависит от многих факторов. Если дезинфляционные факторы будут преобладать, мы можем начать снижать ключевую ставку раньше базового сценария. Однако мы видим, что наша ключевая ставка вернется к нейтральному диапазону в 2023 году", - сказала Набиуллина, выступая на форуме Reuters Next.При этом пока ЦБ ждет, что инфляция по итогам следующего года будет в рамках базового сценария - 4-4,5%.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. Тем временем на 29 ноября годовая инфляция ускорилась до 8,38%.Во вторник Набиуллина сообщила, что Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако ее сохранение - самый маловероятный вариант. В четверг глава ЦБ заявила, что регулятор может уточнить базовый сценарий поднятия ключевой ставки в декабре вплоть до 1 процентного пункта после получения данных по инфляции за ноябрь, но пока ожидания ближе к верхней границе.

https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия