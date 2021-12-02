Соратник Горбачева рассказал, как можно было сохранить СССР
Пресс-секретарь Горбачева Грачев: СССР мог сохраниться в демократическом варианте
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкКандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин, секретарь ЦК КПСС Александра Бирюкова, член ЦК КПСС Анатолий Лукьянов и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев на трибуне Мавзолея 7 ноября 1987
ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости, Анастасия Иванова. СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза, однако для этого его необходимо было адаптировать к новым реалиям, чего не удалось сделать за годы Перестройки, такое мнение высказал РИА Новости последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, который выпустил во Франции книгу "Последний день СССР" (Le jour ou l'URSS a disparu).
Книга вышла в конце ноября. По словам бывшего помощника Михаила Горбачева, поводом к публикации стало 30-летие распада Советского Союза. В книге он собрал воспоминания об исторических событиях, предшествовавших распаду СССР, и проанализировал причины геополитической катастрофы, которым стало исчезновение Советского Союза, и его последствия для страны и всего мира.
"Эта тема актуальна потому, что СССР, во-первых, в течение всего XX века был очень важным политическим, геостратегическим фактором, речь шла об огромной державе, которая потом стала сверхдержавой и вместе с США управляла двухполярным миром в период холодной войны. Во-вторых, потому что процессы, начатые в Перестройку, привели к окончанию этой холодной войны, а значит - к огромным последствиям для всей мировой политики", - считает автор книги.
Кроме того, отметил он, несмотря на 30 прошедших лет, Советский Союз, которого уже нет, продолжает о себе напоминать - и на территории бывшего СССР, потому что там продолжаются еще до конца неразрешенные или даже новые конфликты.
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Рассуждая о том, мог ли СССР продолжить свое существование, бывший пресс-секретарь Горбачева заявил, что для этого необходимо было адаптировать его к новому миру и новому обществу, на что и были потрачены 6 лет перестройки, однако этого сделать не удалось.
"Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, - это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза", - считает собеседник агентства.
По словам Грачева, Горбачев считает, что сохранению Советского Союза помешали два события: путч в августе 1991 года в Москве и беловежская встреча трех президентов, которые взяли на себя ответственность за роспуск страны.
"Но это ответ поверхностный, потому что надо спросить - а в каком виде мог сохраниться СССР? В том виде, в котором он был создан? Конечно, нет, потому что он зависел от жестокого, репрессивного, тоталитарного режима. Он не был добровольным объединением, он был своего рода идеологическим продолжением Российской империи с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой... Можно сказать, что Перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался", - подытожил соратник бывшего президента СССР.
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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
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