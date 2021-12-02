https://ria.ru/20211202/ssha-1761935172.html

Байден пообещал не допустить шатдауна

Байден пообещал не допустить шатдауна - РИА Новости, 02.12.2021

Байден пообещал не допустить шатдауна

Президент США Джо Байден заявил, что работа правительства не будет заблокирована, несмотря на угрозы некоторых законодателей затянуть обсуждение финансирования... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T23:33

2021-12-02T23:33

2021-12-02T23:33

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что работа правительства не будет заблокирована, несмотря на угрозы некоторых законодателей затянуть обсуждение финансирования исполнительной власти.Цитаты распространил пресс-пул Белого дома. Вопрос о том, как предотвратить прекращение работы правительства он назвал "глупым".По словам Байдена, он обсудил ситуацию с представителями обеих партий. "Существует план, если кто-то не решит быть сумасбродным, но я не думаю, что такое случится. Так что я не думаю, что будет прекращение работы", - сказал Байден.Как сообщали ранее американские СМИ, партийные лидеры в конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до февраля. Как сообщалось, республиканцы в конгрессе грозили блокировкой финансирования федерального правительства, не соглашаясь с требованием об обязательной вакцинации работников против коронавируса в частном секторе. Представители партии рассчитывали провести обсуждение по этому вопросу до полуночи субботы, когда финансирование истечет.

https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html

сша

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в мире, сша, джо байден