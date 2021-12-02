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В Китае предупредили Россию об опасных уловках США
В Китае предупредили Россию об "опасных уловках США" - РИА Новости, 02.12.2021
В Китае предупредили Россию об опасных уловках США
Американцы преследуют собственные интересы, оказывая военную помощь Киеву, говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:28
2021-12-02T22:28
в мире
украина
сша
китай
нато
восточная европа
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американцы преследуют собственные интересы, оказывая военную помощь Киеву, говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military."Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы", — отмечается в тексте.По мнению китайских журналистов, Белый дом снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой "уловкой" якобы сдерживает своего стратегического соперника. Вместе с этим США, как отмечается в статье, удается держать Восточную Европу в "крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым "заковывая ЕС в цепи".Также в китайском СМИ утверждается, что внутриукраинский вооруженный конфликт стал "новой золотой жилой" для американского военного бизнеса."Военно-промышленным гигантам не терпится продать свое оружие и оборудование, и они смогут сделать состояние, если НАТО решит открыть Киеву свои объятия и вооружить украинские войска по западным стандартам", — добавил автор..Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.Ранее в Кремле отмечали, что НАТО активно и напористо действует вблизи границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761873503.html
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в мире, украина, сша, китай, нато, восточная европа
22:28 02.12.2021
 
В Китае предупредили Россию об "опасных уловках США"

China Military: Белый дом пытается сдержать Россию и посадить на цепь Европу

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американцы преследуют собственные интересы, оказывая военную помощь Киеву, говорится в статье, опубликованной на новостном портале армии Китая China Military.
"Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы", — отмечается в тексте.
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По мнению китайских журналистов, Белый дом снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой "уловкой" якобы сдерживает своего стратегического соперника. Вместе с этим США, как отмечается в статье, удается держать Восточную Европу в "крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым "заковывая ЕС в цепи".
Также в китайском СМИ утверждается, что внутриукраинский вооруженный конфликт стал "новой золотой жилой" для американского военного бизнеса.
"Военно-промышленным гигантам не терпится продать свое оружие и оборудование, и они смогут сделать состояние, если НАТО решит открыть Киеву свои объятия и вооружить украинские войска по западным стандартам", — добавил автор..
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Ранее в Кремле отмечали, что НАТО активно и напористо действует вблизи границ России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски.
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