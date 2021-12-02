https://ria.ru/20211202/spg-1761921024.html
Банки Франции отказались от участия в проекте "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ
Банки Франции отказались от участия в проекте "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2021
Банки Франции отказались от участия в проекте "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ
Французские власти и банки отказались от участия в российском проекте "Арктик СПГ 2" из-за обеспокоенности проблемами климата несмотря на то, что одним из его... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:28
2021-12-02T20:28
2021-12-02T20:28
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. Французские власти и банки отказались от участия в российском проекте "Арктик СПГ 2" из-за обеспокоенности проблемами климата несмотря на то, что одним из его акционеров является французская Total (10%), сообщает газета Tribune.По данным газеты, французский государственный инвестиционный банк Bpifrance так и не выделил кредитное финансирование на проект. Согласно осведомленному источнику газеты, коммерческие банки Франции также не вовлечены в проект или его обсуждение."Франция в конце концов не поддержит "Арктик СПГ 2". Amis de la Terre, SumOfUs и 350.org приветствуют активность, которая привела к этому решению", - говорится в заявлении на сайте организации Amis de la Terre.В мае представители этих трех неправительственных организаций выступали у здания министерства экономики Франции в Париже против возможной поддержки французскими властями проекта нефтегазовой компании Total по добыче газа в Арктике.Как отмечает НКО, этой "победе" предшествовала кампания, которая длилась больше года."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционеры - "Новатэк" (60%), а также французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).Вице-премьер РФ Александр Новак в конце мая говорил, что вокруг темы экологичности того или иного товара сейчас "много хайпа".
https://ria.ru/20211202/zima-1761722439.html
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экономика, париж, франция, александр новак, ямал спг, россия, арктик спг - 2
Банки Франции отказались от участия в проекте "Арктик СПГ 2", сообщили СМИ
Tribune: власти и банки Франции "во им климата" отказались от участия в "Арктик СПГ 2"