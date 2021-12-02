https://ria.ru/20211202/spch-1761821428.html

СПЧ подготовил предложения по усилению мер противодействия мошенникам

СПЧ подготовил предложения по усилению мер противодействия мошенникам - РИА Новости, 02.12.2021

СПЧ подготовил предложения по усилению мер противодействия мошенникам

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по усилению мер противодействия мошенникам в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:27

2021-12-02T14:27

2021-12-02T14:27

центральный банк рф (цб рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по усилению мер противодействия мошенникам в банковской сфере, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.Банк России усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками денег клиентам банков, заявил ранее директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров."Основное: оперативная блокировка всех операций по заявлению владельца счета (его доверителя) или обращения правоохранителей на основании заявления; страховка вкладов физических лиц от мошенничества без удорожания услуг; оперативная и объективная реакция правоохранителей на заявление по подобным фактам мошенничества. Ибо зачастую некоторые из них не проявляют должного рвения, не видя перспективы положительных последствий для карьерного роста или роста благосостояния", - написал Кабанов в своем канале в Telegram.Также в СПЧ предлагают ввести за передачу или утечку персональных данных ответственность, аналогичную передаче или утере секретных данных."Но это общее предложение", - подчеркнул Кабанов.Тема может быть затронута на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.Встреча членов СПЧ с Путиным состоится 9 декабря в формате онлайн, сообщил ранее РИА Новости секретарь СПЧ Александр Точенов.Кабанов уточнил РИА Новости, что при подготовке предложений СПЧ взаимодействовал с адвокатами, которые занимаются этой проблематикой, соответствующая работа была проведена с МВД, в том числе с ГУВД Москвы.По его словам, предложения совета также отправлены в том числе в ЦБ "на предварительном этапе".

https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html

https://ria.ru/20210609/ii-1736235426.html

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центральный банк рф (цб рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)