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Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений
Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений
Попытки изменить ключевые положения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине - путь к катастрофе, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:19
2021-12-02T14:00
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
швеция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донбасс
обсе
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Попытки изменить ключевые положения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине - путь к катастрофе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше."Востребован потенциал ОБСЕ и в урегулировании конфликтов. Организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования", - заявил Лавров.По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям закрепленного в конституции особого статуса."Попытки вскрыть эти ключевые положения минского комплекса мер - путь к катастрофе", - добавил министр.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211202/peregovory-1761807664.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, швеция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, обсе, стокгольм, россия
13:19 02.12.2021 (обновлено: 14:00 02.12.2021)
 
Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений

Лавров: попытки изменить ключевые положения Минских соглашений — путь к катастрофе

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Попытки изменить ключевые положения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине - путь к катастрофе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Совет министров иностранных дел ОБСЕ 2-3 декабря проходит в Стокгольме. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.
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"Востребован потенциал ОБСЕ и в урегулировании конфликтов. Организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования", - заявил Лавров.
По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям закрепленного в конституции особого статуса.
"Попытки вскрыть эти ключевые положения минского комплекса мер - путь к катастрофе", - добавил министр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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