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В Сочи бушует мощный шторм
В Сочи бушует мощный шторм - РИА Новости, 02.12.2021
В Сочи бушует мощный шторм
Сильный шторм наблюдается в Сочи уже вторые сутки, интенсивность волн достигает 7 баллов, последний раз подобное на курорте происходило в 2012 году, сообщает... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:16
2021-12-02T14:34
происшествия
сочи
россия
новости - туризм
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Сильный шторм наблюдается в Сочи уже вторые сутки, интенсивность волн достигает 7 баллов, последний раз подобное на курорте происходило в 2012 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.С 30 ноября по 2 декабря на территории Сочи действует экстренное предупреждение по погоде. Синоптики прогнозируют ливни, подъем уровня воды в реках, грозы, шторм, шквалистый ветер и снегопад в горах.Подчеркивается, что из-за шторма есть повреждения на набережной Имеретинской низменности, в Лазаревском районе на пляже "Свирский" волны повредили часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги. Как сообщают власти города, шторм утихнет только к 3 декабря, а пока коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи.
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происшествия, сочи, россия, новости - туризм
14:16 02.12.2021 (обновлено: 14:34 02.12.2021)
 
В Сочи бушует мощный шторм

Мощный шторм в семь баллов бушует в Сочи впервые за последние девять лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Сильный шторм наблюдается в Сочи уже вторые сутки, интенсивность волн достигает 7 баллов, последний раз подобное на курорте происходило в 2012 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.
С 30 ноября по 2 декабря на территории Сочи действует экстренное предупреждение по погоде. Синоптики прогнозируют ливни, подъем уровня воды в реках, грозы, шторм, шквалистый ветер и снегопад в горах.
"Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала 7 баллов. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году, тогда удар стихии пришелся на Имеретинский район", - отмечается в релизе.
Подчеркивается, что из-за шторма есть повреждения на набережной Имеретинской низменности, в Лазаревском районе на пляже "Свирский" волны повредили часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги. Как сообщают власти города, шторм утихнет только к 3 декабря, а пока коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи.
 
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