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В Сочи бушует мощный шторм

В Сочи бушует мощный шторм - РИА Новости, 02.12.2021

В Сочи бушует мощный шторм

Сильный шторм наблюдается в Сочи уже вторые сутки, интенсивность волн достигает 7 баллов, последний раз подобное на курорте происходило в 2012 году, сообщает... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:16

2021-12-02T14:16

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происшествия

сочи

россия

новости - туризм

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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Сильный шторм наблюдается в Сочи уже вторые сутки, интенсивность волн достигает 7 баллов, последний раз подобное на курорте происходило в 2012 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.С 30 ноября по 2 декабря на территории Сочи действует экстренное предупреждение по погоде. Синоптики прогнозируют ливни, подъем уровня воды в реках, грозы, шторм, шквалистый ветер и снегопад в горах.Подчеркивается, что из-за шторма есть повреждения на набережной Имеретинской низменности, в Лазаревском районе на пляже "Свирский" волны повредили часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги. Как сообщают власти города, шторм утихнет только к 3 декабря, а пока коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи.

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происшествия, сочи, россия, новости - туризм