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Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные
Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные - РИА Новости, 02.12.2021
Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные
Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь по делу о незаконном... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:39
2021-12-02T14:42
москва
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Суд заменил Любови условное наказание на реальное", - сказал собеседник агентства.Представление о замене условного наказания реальным было подано начальником филиала №15 УИИ УФСИН по Москве. Как уточнили в суде, в обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, ее местонахождение неизвестно, по месту жительства она отсутствует.В апреле мировой судья назначил Соболь один год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне апелляционная инстанция утвердила приговор.Как установил суд, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в августе она улетела в Стамбул. Как отмечали опрошенные агентством юристы, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.Ещё до приговора о незаконном проникновении в жилище Соболь была осуждена по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было назначено 1,5 года ограничения свободы. По данным следствия, из-за призывов Соболь люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20211201/sobol-1761701151.html
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москва, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь
13:39 02.12.2021 (обновлено: 14:42 02.12.2021)
 
Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные

Симоновский суд Москвы заменил бывшему юристу ФБК Соболь условное наказание на реальное

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Суд заменил Любови условное наказание на реальное", - сказал собеседник агентства.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Суд утвердил взыскание с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина
Представление о замене условного наказания реальным было подано начальником филиала №15 УИИ УФСИН по Москве. Как уточнили в суде, в обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, ее местонахождение неизвестно, по месту жительства она отсутствует.
В апреле мировой судья назначил Соболь один год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне апелляционная инстанция утвердила приговор.
Как установил суд, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в августе она улетела в Стамбул. Как отмечали опрошенные агентством юристы, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.
Ещё до приговора о незаконном проникновении в жилище Соболь была осуждена по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было назначено 1,5 года ограничения свободы. По данным следствия, из-за призывов Соболь люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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МоскваРоссияПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Фонд борьбы с коррупциейЛюбовь Соболь
 
 
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