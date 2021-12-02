https://ria.ru/20211202/sk-1761885260.html

Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад

Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад - РИА Новости, 02.12.2021

Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в убийстве, совершенном больше 27 лет назад на территории... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:35

2021-12-02T17:35

2021-12-02T17:35

происшествия

республика ингушетия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в убийстве, совершенном больше 27 лет назад на территории Кабардино-Балкарии, все это время он скрывался под чужими именами, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, в августе 1994 года трое жителей Ингушетии в Терском районе Кабардино-Балкарии совершили убийство местного жителя, собираясь завладеть его автомашиной. В 1998 году их личности были установлены, двоих задержали, а одному удалось скрыться, он был объявлен в розыск."По имевшейся информации мужчина неоднократно, находясь на территории разных субъектов РФ, менял паспорт, в котором указывались ложные анкетные данные. Специализированным отделом по расследованию преступлений прошлых лет совместно с отделом криминалистики следственного управления СКР по КБР было установлено, что в марте текущего года обвиняемый в очередной раз сменил имя и в настоящее время проживает на территории Ингушетии", - говорится в сообщении.Мужчину задержали и доставили в следственное управление для производства с его участием следственных действий."На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761821597.html

республика ингушетия

россия

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происшествия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), россия