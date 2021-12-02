https://ria.ru/20211202/sk-1761885260.html
Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад
Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад - РИА Новости, 02.12.2021
Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в убийстве, совершенном больше 27 лет назад на территории... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:35
2021-12-02T17:35
2021-12-02T17:35
происшествия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в убийстве, совершенном больше 27 лет назад на территории Кабардино-Балкарии, все это время он скрывался под чужими именами, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, в августе 1994 года трое жителей Ингушетии в Терском районе Кабардино-Балкарии совершили убийство местного жителя, собираясь завладеть его автомашиной. В 1998 году их личности были установлены, двоих задержали, а одному удалось скрыться, он был объявлен в розыск."По имевшейся информации мужчина неоднократно, находясь на территории разных субъектов РФ, менял паспорт, в котором указывались ложные анкетные данные. Специализированным отделом по расследованию преступлений прошлых лет совместно с отделом криминалистики следственного управления СКР по КБР было установлено, что в марте текущего года обвиняемый в очередной раз сменил имя и в настоящее время проживает на территории Ингушетии", - говорится в сообщении.Мужчину задержали и доставили в следственное управление для производства с его участием следственных действий."На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20211202/ubiystvo-1761821597.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Ингушетии заподозрили в убийстве, совершенном 27 лет назад
Жителя Ингушетии подозревают в убийстве на территории КБР, совершенном 27 лет назад
НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в убийстве, совершенном больше 27 лет назад на территории Кабардино-Балкарии, все это время он скрывался под чужими именами, сообщает СУСК РФ
по региону.
По данным следствия, в августе 1994 года трое жителей Ингушетии в Терском районе Кабардино-Балкарии совершили убийство местного жителя, собираясь завладеть его автомашиной. В 1998 году их личности были установлены, двоих задержали, а одному удалось скрыться, он был объявлен в розыск.
"По имевшейся информации мужчина неоднократно, находясь на территории разных субъектов РФ, менял паспорт, в котором указывались ложные анкетные данные. Специализированным отделом по расследованию преступлений прошлых лет совместно с отделом криминалистики следственного управления СКР по КБР было установлено, что в марте текущего года обвиняемый в очередной раз сменил имя и в настоящее время проживает на территории Ингушетии", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали и доставили в следственное управление для производства с его участием следственных действий.
"На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточняет ведомство.