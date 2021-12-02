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Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей - РИА Новости, 02.12.2021
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
Более 110 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выплачено более 379 миллионов рублей в течение суток, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:36
2021-12-02T10:36
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 110 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выплачено более 379 миллионов рублей в течение суток, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В течение суток 114 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" выплатили 379,64 миллиона рублей. Так, три семьи погибших получили 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что 114 пострадавших и 49 семей погибших получили 16,75 миллиона рублей из бюджета Кемеровской области. Из бюджетов муниципальных образований Кемеровской области 114 пострадавшим и 49 семьям погибших было выделено 9,6 миллиона рублей."Также ФГУП "ВГСЧ" направило 53,09 миллиона рублей 18 пострадавшим горноспасателям и семьям пяти погибших горноспасателей", - добавил представитель экстренных служб.Помимо этого, по его словам, ООО "Шахта Листвяжная" выделила 289 миллионов рублей 240 пострадавшим, 43 семьям погибших и 24 работникам, которые участвовали в спасении пострадавших, а также на покупку двух квартир. Он добавил, что Сбербанк погасил 34 кредита 25 заемщиков.Представитель экстренных служб добавил, что по состоянию 2 декабря, зарегистрированы 87 пострадавших, в их числе 58 горнорабочих, 29 горноспасателей, из них госпитализированы 23 человека - 10 горнорабочих, 13 горноспасателей. На амбулаторное лечение направлены 64 пострадавших: 48 горнорабочих, 16 горноспасателей. На поверхность подняты тела 11 погибших, среди которых восемь горнорабочих и три горноспасателя.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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5
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:36 02.12.2021
 
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей

Пострадавшим и семьям погибших на "Листвяжной" выплатили 379 миллионов рублей за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкПортреты погибших при аварии на шахте "Листвяжная"
Портреты погибших при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 110 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выплачено более 379 миллионов рублей в течение суток, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В течение суток 114 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" выплатили 379,64 миллиона рублей. Так, три семьи погибших получили 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что 114 пострадавших и 49 семей погибших получили 16,75 миллиона рублей из бюджета Кемеровской области. Из бюджетов муниципальных образований Кемеровской области 114 пострадавшим и 49 семьям погибших было выделено 9,6 миллиона рублей.
"Также ФГУП "ВГСЧ" направило 53,09 миллиона рублей 18 пострадавшим горноспасателям и семьям пяти погибших горноспасателей", - добавил представитель экстренных служб.
Помимо этого, по его словам, ООО "Шахта Листвяжная" выделила 289 миллионов рублей 240 пострадавшим, 43 семьям погибших и 24 работникам, которые участвовали в спасении пострадавших, а также на покупку двух квартир. Он добавил, что Сбербанк погасил 34 кредита 25 заемщиков.
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Представитель экстренных служб добавил, что по состоянию 2 декабря, зарегистрированы 87 пострадавших, в их числе 58 горнорабочих, 29 горноспасателей, из них госпитализированы 23 человека - 10 горнорабочих, 13 горноспасателей. На амбулаторное лечение направлены 64 пострадавших: 48 горнорабочих, 16 горноспасателей. На поверхность подняты тела 11 погибших, среди которых восемь горнорабочих и три горноспасателя.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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