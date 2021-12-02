https://ria.ru/20211202/shakhtery-1761763366.html
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей - РИА Новости, 02.12.2021
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
Более 110 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выплачено более 379 миллионов рублей в течение суток, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:36
2021-12-02T10:36
2021-12-02T10:36
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 110 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выплачено более 379 миллионов рублей в течение суток, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В течение суток 114 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" выплатили 379,64 миллиона рублей. Так, три семьи погибших получили 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что 114 пострадавших и 49 семей погибших получили 16,75 миллиона рублей из бюджета Кемеровской области. Из бюджетов муниципальных образований Кемеровской области 114 пострадавшим и 49 семьям погибших было выделено 9,6 миллиона рублей."Также ФГУП "ВГСЧ" направило 53,09 миллиона рублей 18 пострадавшим горноспасателям и семьям пяти погибших горноспасателей", - добавил представитель экстренных служб.Помимо этого, по его словам, ООО "Шахта Листвяжная" выделила 289 миллионов рублей 240 пострадавшим, 43 семьям погибших и 24 работникам, которые участвовали в спасении пострадавших, а также на покупку двух квартир. Он добавил, что Сбербанк погасил 34 кредита 25 заемщиков.Представитель экстренных служб добавил, что по состоянию 2 декабря, зарегистрированы 87 пострадавших, в их числе 58 горнорабочих, 29 горноспасателей, из них госпитализированы 23 человека - 10 горнорабочих, 13 горноспасателей. На амбулаторное лечение направлены 64 пострадавших: 48 горнорабочих, 16 горноспасателей. На поверхность подняты тела 11 погибших, среди которых восемь горнорабочих и три горноспасателя.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Пострадавшим и семьям погибших на шахте выплатили еще 379 миллионов рублей
Пострадавшим и семьям погибших на "Листвяжной" выплатили 379 миллионов рублей за сутки
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 110 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выплачено более 379 миллионов рублей в течение суток, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В течение суток 114 пострадавшим и 49 семьям погибших на шахте "Листвяжная" выплатили 379,64 миллиона рублей. Так, три семьи погибших получили 2,2 миллиона рублей из федерального бюджета", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что 114 пострадавших и 49 семей погибших получили 16,75 миллиона рублей из бюджета Кемеровской области
. Из бюджетов муниципальных образований Кемеровской области 114 пострадавшим и 49 семьям погибших было выделено 9,6 миллиона рублей.
"Также ФГУП "ВГСЧ" направило 53,09 миллиона рублей 18 пострадавшим горноспасателям и семьям пяти погибших горноспасателей", - добавил представитель экстренных служб.
Помимо этого, по его словам, ООО "Шахта Листвяжная" выделила 289 миллионов рублей 240 пострадавшим, 43 семьям погибших и 24 работникам, которые участвовали в спасении пострадавших, а также на покупку двух квартир. Он добавил, что Сбербанк погасил 34 кредита 25 заемщиков.
Представитель экстренных служб добавил, что по состоянию 2 декабря, зарегистрированы 87 пострадавших, в их числе 58 горнорабочих, 29 горноспасателей, из них госпитализированы 23 человека - 10 горнорабочих, 13 горноспасателей. На амбулаторное лечение направлены 64 пострадавших: 48 горнорабочих, 16 горноспасателей. На поверхность подняты тела 11 погибших, среди которых восемь горнорабочих и три горноспасателя.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
1 из 9
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
2 из 9
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
3 из 9
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
4 из 9
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
5 из 9
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
6 из 9
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
7 из 9
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
8 из 9
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
9 из 9
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.
1 из 9
Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
2 из 9
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
3 из 9
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
4 из 9
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
5 из 9
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
6 из 9
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
7 из 9
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
8 из 9
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
9 из 9
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.