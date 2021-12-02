https://ria.ru/20211202/shakhta-1761892491.html

Гендиректор СДС "Уголь" рассказал о тратах на безопасность на "Листвяжной"

Гендиректор СДС "Уголь" рассказал о тратах на безопасность на "Листвяжной" - РИА Новости, 02.12.2021

Гендиректор СДС "Уголь" рассказал о тратах на безопасность на "Листвяжной"

На обеспечение промышленной безопасности и охраны труда на шахте "Листвяжная" в Кузбассе почти за четыре года потрачено 1,475 миллиарда рублей, заявил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:57

2021-12-02T17:57

2021-12-02T17:57

экономика

кемеровская область

владимир путин

сдс-уголь

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На обеспечение промышленной безопасности и охраны труда на шахте "Листвяжная" в Кузбассе почти за четыре года потрачено 1,475 миллиарда рублей, заявил гендиректор компании "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев."За последние 3 года и 9 месяцев 1 миллиард 475 миллионов рублей было затрачено на вопросы, касающиеся промышленной безопасности и охраны труда на шахте "Листвяжная", - доложил Алексеев президенту РФ Владимиру Путину на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, на котором обсуждалось в том числе ЧП на шахте "Листвяжная", повлекшее гибель более 50 человек.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, на поверхность были подняты тела 13 погибших. В шахте остаются 38 погибших - 36 горняков и два горноспасателя.

кемеровская область

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экономика, кемеровская область, владимир путин, сдс-уголь, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе