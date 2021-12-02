https://ria.ru/20211202/shakhta-1761850190.html

Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"

Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 02.12.2021

Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:59

2021-12-02T15:59

2021-12-02T15:59

кемеровская область

владимир путин

шахта "распадская"

сергей цивилев

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на месте, пока не будут подняты все тела погибших.Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной"."Мы приняли решение, что встречаться с родственниками я буду здесь, на шахте, до того момента, пока не будет поднят последний шахтер на поверхность", - сказал Цивилев.Он объяснил, что это главная просьба всех родственников, первое, с чего они начинают, - поднять тела их близких."После того как будет поднято последнее тело и захоронено, прием буду осуществлять в администрации города Белово", - добавил он.Цивилев добавил, что после трагедии на шахте "Распадская", которая произошла в 2010 году и унесла жизни 91 человека, власти Кузбасса до сих пор проводят прием и сопровождают родственников погибших шахтеров.

https://ria.ru/20211202/shakhta-1761834621.html

кемеровская область

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кемеровская область, владимир путин, шахта "распадская", сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе