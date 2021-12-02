https://ria.ru/20211202/shakhta-1761850190.html
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 02.12.2021
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:59
2021-12-02T15:59
2021-12-02T15:59
кемеровская область
владимир путин
шахта "распадская"
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760843843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e15d3b4817026f57e5234b21fc3721.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на месте, пока не будут подняты все тела погибших.Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной"."Мы приняли решение, что встречаться с родственниками я буду здесь, на шахте, до того момента, пока не будет поднят последний шахтер на поверхность", - сказал Цивилев.Он объяснил, что это главная просьба всех родственников, первое, с чего они начинают, - поднять тела их близких."После того как будет поднято последнее тело и захоронено, прием буду осуществлять в администрации города Белово", - добавил он.Цивилев добавил, что после трагедии на шахте "Распадская", которая произошла в 2010 году и унесла жизни 91 человека, власти Кузбасса до сих пор проводят прием и сопровождают родственников погибших шахтеров.
https://ria.ru/20211202/shakhta-1761834621.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760843843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3aae3f045f0929699890f9f5a4dcbd06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, владимир путин, шахта "распадская", сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"
Глава Кузбасса Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"