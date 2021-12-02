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Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 02.12.2021
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:59
2021-12-02T15:59
кемеровская область
владимир путин
шахта "распадская"
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на месте, пока не будут подняты все тела погибших.Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной"."Мы приняли решение, что встречаться с родственниками я буду здесь, на шахте, до того момента, пока не будет поднят последний шахтер на поверхность", - сказал Цивилев.Он объяснил, что это главная просьба всех родственников, первое, с чего они начинают, - поднять тела их близких."После того как будет поднято последнее тело и захоронено, прием буду осуществлять в администрации города Белово", - добавил он.Цивилев добавил, что после трагедии на шахте "Распадская", которая произошла в 2010 году и унесла жизни 91 человека, власти Кузбасса до сих пор проводят прием и сопровождают родственников погибших шахтеров.
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кемеровская область, владимир путин, шахта "распадская", сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:59 02.12.2021
 
Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"

Глава Кузбасса Цивилев продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте "Листвяжная"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, где находятся пострадавшие при аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что в пятницу продолжит встречи с родственниками погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" и останется на месте, пока не будут подняты все тела погибших.
Президент РФ Владимир Путин провел в четверг совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса в режиме видеоконференции, он попросил Цивилева доложить о ситуации на "Листвяжной".
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"Мы приняли решение, что встречаться с родственниками я буду здесь, на шахте, до того момента, пока не будет поднят последний шахтер на поверхность", - сказал Цивилев.
Он объяснил, что это главная просьба всех родственников, первое, с чего они начинают, - поднять тела их близких.
"После того как будет поднято последнее тело и захоронено, прием буду осуществлять в администрации города Белово", - добавил он.
Цивилев добавил, что после трагедии на шахте "Распадская", которая произошла в 2010 году и унесла жизни 91 человека, власти Кузбасса до сих пор проводят прием и сопровождают родственников погибших шахтеров.
 
Кемеровская областьВладимир ПутинШахта "Распадская"Сергей ЦивилевРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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