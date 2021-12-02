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Путин прокомментировал возможность приостановки работы шахты "Листвяжная"
Путин прокомментировал возможность приостановки работы шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021
Путин прокомментировал возможность приостановки работы шахты "Листвяжная"
Возможностей остановить работу шахт в Кузбассе не так много, нужно обратить внимание на бытовые проблемы людей после трагедии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:39
2021-12-02T15:39
2021-12-02T15:39
владимир путин
жкх
сергей цивилев
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Возможностей остановить работу шахт в Кузбассе не так много, нужно обратить внимание на бытовые проблемы людей после трагедии, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.В докладе губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя ЧП на шахте "Листвяжная", отметил, что рабочей группой были проверены все угольные шахты. По словам губернатора, было выявлено более 600 нарушений, но они не влияют на приостановку работы "шахты, в связи с риском для работников"."Мы сейчас с этим разберемся, по поводу возможности приостановки работы. Там и возможностей не так уж и много. Сейчас поговорим на эту тему. Но бытовые вопросы, обратите на них особое внимание, Там и обучение детей, и кредиты и так далее. Сейчас вы упомянули в целом - но это в целом, а здесь нужно в каждом конкретном случае", - сказал президент, комментируя доклад Цивилева.
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владимир путин, жкх, сергей цивилев, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Путин прокомментировал возможность приостановки работы шахты "Листвяжная"
Президент Путин: возможностей остановить работу шахт в Кузбассе не так много